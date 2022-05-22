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NBA／「落後還是敢用替補球員」 魔術強森談勇士逆轉關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
昨繳出生涯新高21分的魯尼。 美聯社
昨繳出生涯新高21分的魯尼。 美聯社

勇士昨以126：117逆轉擊敗獨行俠，在西區冠軍賽取得2：0領先。名人堂傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）認為，除了有當家球星柯瑞的帶領，替補的幾名球員表現也都可圈可點，是勇士末節能夠逆轉的一大關鍵。

魔術強森昨在推特發文：「勇士隊的角色球員們讓他們在末節能取得領先優勢！教練柯爾（Steve Kerr）在第四節一開始擺出波爾（Jordan Poole）、穆迪（Moses Moody）、維金斯（Andrew Wiggins）、魯尼（Kevon Looney）、波特（Otto Porter Jr.），而且在球隊一直處於落後的情況下，柯爾還是使用了這套陣容。」

勇士的這套替補陣容在昨天的比賽的確表現優異，波爾23分、5助攻，魯尼21分、12籃板，維金斯16分、5助攻、5籃板，波特11分、7籃板，19歲菜鳥穆迪雖然只拿2分、1助攻，卻在李（Damion Lee）情緒失控退場的情況下，有效填補了防守空隙。

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