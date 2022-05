NBA／「落後還是敢用替補球員」 魔術強森談勇士逆轉關鍵

勇士昨以126:117逆轉擊敗獨行俠,在西區冠軍賽取得2:0領先。名人堂傳奇球星魔術強森(Magic Johnson)認為,除了有當家球星柯瑞的帶領,替補的幾名球員表現也都可圈可點,是勇士末節能夠逆轉的一大關鍵。

魔術強森昨在推特發文:「勇士隊的角色球員們讓他們在末節能取得領先優勢!教練柯爾(Steve Kerr)在第四節一開始擺出波爾(Jordan Poole)、穆迪(Moses Moody)、維金斯(Andrew Wiggins)、魯尼(Kevon Looney)、波特(Otto Porter Jr.),而且在球隊一直處於落後的情況下,柯爾還是使用了這套陣容。」

勇士的這套替補陣容在昨天的比賽的確表現優異,波爾23分、5助攻,魯尼21分、12籃板,維金斯16分、5助攻、5籃板,波特11分、7籃板,19歲菜鳥穆迪雖然只拿2分、1助攻,卻在李(Damion Lee)情緒失控退場的情況下,有效填補了防守空隙。

The Warriors role players gave them the lead in the last quarter! Coach Kerr gets a lot of credit for starting the fourth with Poole, Moody, Wiggins, Looney and Porter Jr. and sticking with that lineup after trailing most of the game.