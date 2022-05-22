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NBA／砍三分後比「睡覺」手勢 柯瑞：做得很棒的意思

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞的季後賽招牌動作「晚安」。 路透社
柯瑞的季後賽招牌動作「晚安」。 路透社

昨天（21日）的西區冠軍賽G2勇士落後19分逆轉擊敗獨行俠，當家球星柯瑞（Stephen Curry）在終場前1分04秒時，飆進一顆大號三分球，幫助球隊將比分擴大至10分差。進球後，柯瑞也比出「晚安」的手勢，對此他解釋：「我有孩子，我知道睡前儀式有多重要，這個動作就是今天工作做得很棒的意思。」

勇士昨上半場一度落後獨行俠19分，不過下半場開始，獨行俠的外線手感降溫，勇士趁機急起直追，末節成功逆轉。柯瑞幾次關鍵進球都帶動球隊的氣勢，一次在距離比賽結束還有2分07秒時，柯瑞切入籃下完成「大拉桿」，且哨音響可獲得3分打的機會，跌坐在地後他振奮地搥胸慶祝。

終場前1分04秒時，「浪花兄弟」好搭檔湯普森（Klay Thompson）帶球切入禁區吸引防守者，替柯瑞製造出機會，柯瑞晃開前來補防的唐西奇（Luka Doncic）後於距離三分線一大步處出手，這顆三分球也將勇士的領先擴大至10分，徹底粉碎獨行俠的希望，而進球後，柯瑞比出「晚安」的手勢和他口中碎念著的「Night,night」也引起討論。

賽後記者會上柯瑞被問到「晚安」的慶祝手勢，他表示這並不是事先想好的動作：「就只是享受比賽的樂趣。我也有孩子，我知道睡前儀式有多重要，這個動作就是今天工作做得很棒的意思。」而針對代表晚安的「Night,night」，柯瑞強調自己不是對著獨行俠的板凳席說：「我看著球，看著籃框，我是在自言自語。我不確定有誰聽到了，這是終結比賽很棒的方式，我們必須把這個延續到G3。」

柯瑞 勇士 獨行俠

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