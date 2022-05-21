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陳時中稱疫情沒暴衝代表「控制得宜」但單日增8萬例「會拖較長」

中職／隔離好悶...郭天信看比賽兼情蒐

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊郭天信結束隔離回到一軍的第一天就扛起先發。 聯合報系資料照
味全龍隊郭天信結束隔離回到一軍的第一天就扛起先發。 聯合報系資料照

味全龍隊開路先鋒回來了，「天哥」郭天信先發第1棒、中外野手，結束隔離回到一軍的第一天就扛起先發，他自己也有些意外，「其實大家打得不錯，想說野手不缺。」

龍隊因4月下旬的疫情，多名主力無法出賽，郭天信是其中之一，「大概10天前開始練習，前兩天在球隊也有模擬賽，可能球隊覺得我狀況所以拉上來，這幾場比賽都有看，沒想過這麼快上來。」

回想隔離期間，郭天信因為住的房間窗戶外面是天井，沒有景色可看，心情悶悶的，他說：「睡醒不知道幾點，好像在服刑，時間到就拿餐。」

也由於室內空間不大，郭天信雖然還是有動一動，但結束隔離開始戶外訓練時，還是感覺到體能、肌力明顯下滑，所以一開始也先從重訓開始，慢慢找回體能，反倒是打擊、守備沒有太大影響，他說：「大概一天就找回來。」

消磨隔離時間，郭天信打電動也不離本行，最常玩就是MLB The Show，晚上就是看自己球隊比賽，也順便情蒐，今天對手先發象魔力也有關注。

郭天信 味全龍 MLB

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