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NBA／重建最後一塊拼圖 魔術將選霍姆葛倫為狀元？

聯合新聞網／ 綜合報導
岡薩加長人霍姆葛倫是狀元熱門人選之一。 路透社
岡薩加長人霍姆葛倫是狀元熱門人選之一。 路透社

魔術日前再抽中狀元籤後，對於岡薩加大學（Gonzaga）的前五星高中生霍姆葛倫（Chet Holmgren）展現高度興趣，並在近期傳出他就是狀元不二人選。

今年選秀會將有眾多好手以及球星二代參加，其中包括岡薩加大學的霍姆葛倫、奧本大學的史密斯（Jabari Smith Jr.）以及杜克大學的班切羅（Paolo Banchero），三人為狀元熱門，星二代部分則以皮朋二世（Scottie Pippen Jr.）、哈波二世(Ron Harper Jr.)名氣最為響亮。

據《Orlando Sentinel》記者普萊斯（Khobi Price）日前在Podcast上表示：「根據他得到的情報表示，魔術隊非常有可能選擇史密斯或霍姆葛倫作為狀元。」

而《Bleacher Report》的記者費雪（Jake Fischer）也曾表示：「魔術隊希望利用狀元籤選下霍姆葛倫，球團一直提到這名待選新秀在外圍投射、防守、身高等表現上，讓他們極為滿意；並盛讚是霍姆葛倫是狀元熱門中，有後衛技巧的內線球員，以及超級巨星潛力的新秀。」

事實上霍姆葛倫也展現狀元熱門自信，日前被問到現在NBA最強球員時，爽快回答是「2個月後的我」，態度讓傳奇球星米勒(Reggie Miller)也大為讚賞。

先前就曾傳出魔術隊總經理霍爾特曼（Jeff Weltman），在對戰公鹿的比賽中，曾經親自招募2屆MVP「字母哥」安戴托坤波（Giannis Antetokounmpo），由此推測他們可能傾向選擇與字母哥生涯初期極為相似的霍姆葛倫，兩人都是擁有良好的身高、機動性以及防守潛力的球員，屆時就等6月底的選秀會見真章。

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