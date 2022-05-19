高球／獲邀參加美國青少女錦標賽 2小將美夢成真

中華高球協會2022年女子國家隊員黃亭瑄及廖信淳，今天接獲美國業餘高球協會（USGA）通知，以世界女子業餘排名取得今年美國青少女高球錦標賽（2022 US GIRLS' JUNIOR CHAMPIONSHIP）參賽資格，讓首度參賽的兩人直呼美夢成真。

2022年美國青少女高球錦標賽訂7月18到23日在肯塔基州OLDE STONE球場舉行，世界業餘排名前40，且比賽閉幕當天不滿19歲者，具豁免參賽權，可不經資格賽，直接晉級會內賽。

黃亭瑄父親表示，女兒目前世界女子業餘排名第92，扣除19歲以上的選手，19歲以下世界業餘排名為第22，故獲邀參賽。

廖信淳世界業餘排名148，也名列19歲以內選手世界前40名。

人在美國自主訓練的黃亭瑄，19日接獲參賽邀請時，正從美國加州準備搭機趕往新加坡，代表我國參加2022年泰后盃亞太女子高球隊際錦標賽，她說：「很高興看到獲邀通知，以前參加過兩次美國業餘女子高球錦標賽，就是沒打過青少女錦標賽，現在這兩項美國最重要的女子業餘賽事資格俱全，也算完成業餘大賽的拼圖。」

黃亭瑄表示，以前打了三次美國青少女業餘錦標賽資格賽，都沒闖進會內賽，今年雖已完成報名，但很幸運不必舟車勞頓趕場，直接晉級。

同時入選中華高協2022年女子國家隊員的廖信淳表示，以往打過兩次美國青少女錦標賽資格賽，都鎩羽而歸，隨著今年世界業餘排名提升，總算取得角逐會內賽資格，也是一種肯定。

年初剛獲杭州亞運高球選拔賽總冠軍的黃亭瑄，預訂20日抵達新加坡，與廖信淳和吳純葳等三人代表我國參加23至27日在新加坡Laguna球場舉行的2022年泰后盃亞太女子業餘高球隊際錦標賽，黃亭瑄表示，新加坡是她的幸運地，2019年6月曾在此獲得新加坡業餘女子公開錦標賽個人和團體雙料冠軍（與吳純葳、邱譓芠）。

2022年泰后盃亞太女子業餘高球隊際錦標賽，中華女子代表隊由台南永仁高中高球教練吳致誼掌兵符。 廖信淳。圖／中華高協提供

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