NBA／從湖人手中拿到選秀第八順位 鵜鶘總管：我們很幸運

NBA昨於芝加哥進行樂透抽籤，其中今年闖進季後賽的鵜鶘由於戴維斯（Anthony Davis）交易案，從湖人手中獲得選秀第八順位，成為唯一1支在樂透區的季後賽球隊。鵜鶘籃球運營執行副總裁（David Griffin）葛里芬也不諱言，球隊真的很幸運。

2019年湖人為了得到鵜鶘一哥戴維斯除送走多名球員外，還把未來多年的首輪選秀權拱手讓人──2019年選秀會首輪第四順位、2021年首輪選秀權（但上個賽季湖人未拿到前八順位，因此改為2022年首輪籤）、2024首輪選秀權、2023和2025的首輪選秀權交換權。

令人意外的是，去年夏天重磅補強、強勢打造「新三巨頭」的湖人戰績非但不是聯盟頂尖，33勝49敗的成績就連附加賽都打不了，而只要湖人今年的選秀位居前十順位，選秀權就將給予鵜鶘，經過昨天的的樂透抽籤後，也確定鵜鶘獲得第八順位選秀權。

相較於陣容豪華卻只排在第11名的湖人，鵜鶘克服開季1勝12敗慘狀，附加賽連贏2場殺進季後賽，首輪則以2：4不敵聯盟龍頭太陽，替驚奇的賽季劃下句點。鵜鶘也成為唯一1支打進季後賽，但位居選秀樂透區的球隊，鵜鶘隊副總裁葛里芬說：「我們很幸運，就像做生意時常說的，運氣比實力更重要。當然若能兩者兼具，就更有機會取得成就，我們很感激成為擁有樂透籤的季後賽球隊，這件事確實不尋常。」

選秀順位抽籤最終結果如下：魔術狀元、雷霆榜眼、火箭探花、國王第四順位、活塞第五順位、溜馬第六順位、拓荒者第七順位、鵜鶘第八順位（從湖人拿到的籤）、馬刺第九順位、巫師第十順位、尼克第十一順位、雷霆第十二順位（從快艇拿到的籤）、黃蜂第十三順位、騎士第十四順位。

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