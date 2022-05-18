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NBA／要直接重建？ 傳「禪師」希望湖人交易詹姆斯

聯合新聞網／ 綜合報導
傳「禪師」傑克森建議湖人隊老闆珍妮交易掉球星詹姆斯。 美聯社
傳「禪師」傑克森建議湖人隊老闆珍妮交易掉球星詹姆斯。 美聯社

「禪師」傑克森(Phil Jackson)不只對湖人新帥人選有影響力，對球員組成也有想法。近日就傳出他建議湖人隊老闆珍妮（Jeanie Buss）交易掉球星詹姆斯（LeBron James），來換取年輕球員及未來選秀籤。

傑克森與詹姆斯不合早有耳聞，本季湖人引進衛斯特布魯克（Westbrook）組成三巨頭聲勢浩大，卻連附加賽都無法打就放暑假，還因此間接送出樂透選秀籤，讓鵜鶘抽中第8順位，成為樂透選秀唯一打進季後賽球隊，可說是賠了夫人又折兵。

《Los Angeles Times》記者普拉斯格（Bill Plaschke）在節目上表示，「禪師」傑克森在湖人擁有相當大的話語權，傳出他建議湖人隊交易詹姆斯展開重建，「我有聽聞傑克森想交易詹姆斯，不過沒有太多跡象支撐這個說法」，他表示就算這是個好建議，湖人老闆珍妮都不會真的執行，送走這位「鎮隊之寶」。

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