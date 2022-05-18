快訊

獨／趙小僑挺30周大肚成功受孕 劉亮佐爆她肝指數飆高

雙北案例「沒一直上升」 柯文哲點出三原因

NBA／美媒傳76人有組三巨頭計畫 前提是哈登得降薪續約

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德與哈登的雙星組合衝冠失敗，因此傳出76人想組三巨頭。 美聯社
安比德與哈登的雙星組合衝冠失敗，因此傳出76人想組三巨頭。 美聯社

76人季中交易掉狀元郎西門斯(Ben Simmons)後，迎來MVP哈登（James Harden）搭配當家球星安比德（Joel Embiid）衝冠，可惜季後賽第二輪不敵熱火慘遭淘汰，本季失望坐收，因此傳出76人總經理莫雷（Daryl Morey）有意透過交易，尋召另一位全明星球員組成3巨頭。

在交易大限前來到76人隊的哈登，在與熱火的系列賽不但未能挺身而出，還繳出相當糟糕的表現，這也讓76人是否續約哈登的話題引起談論。

根據《ESPN》記者溫霍斯特（Brian Windhorst）近期在節目上表示：「我認為哈登會回到76人，這只是一個合約問題，我向各位保證，莫雷正在計畫著透過交易，尋找另一位有影響力的球星，是否會成功我也不知道，不過想要達成此計畫，可能需要哈登的降薪。」

溫霍斯特接著提到，此計畫需要大量的薪資空間，其中的關鍵因素很有可能取決於哈里斯（Tobias Harris），「哈里斯可能在交易中有價值，這同時可能需要一名明星球員，在合約結束前對外表示，想前往費城打球，那76人組成三巨頭的計畫，就非常有可能發生。」此話一出也引起各界討論。

透過《NBC Sports》報導指出，先前與76人有過傳言的比爾（Bradley Beal），將會是最大人選，加上巫師現處於重建期，比爾的合約來到最後一年3600萬，這足以達成交易匹配，就看未來是否成真。

相關新聞

NBA／讚唐西奇、獨行俠進攻威脅強 柯爾：想起火箭和哈登

因新冠肺炎缺席第3場比賽後，柯爾（Steve Kerr）確定解除限制，將可以在西區冠軍賽上場執教，談到即將面對的獨行俠和唐西奇（Luka Doncic），柯爾表示這讓他想起過去面對到的火箭和哈登（Ja

NBA／巴特勒數據寫紀錄 主帥：攻守兩端頂級演出

進入季後賽一直維持高檔狀態的巴特勒（Jimmy Butler），在東區冠軍賽首戰就飆出41分9籃板5助攻4抄截3阻攻的驚人數據，包括下半場獨拿27分，帶領熱火扭轉劣勢，取得系列賽首勝。 自抄截和

NBA／首戰攻守表現遭巴特勒碾壓 泰托姆攬下輸球責任

泰托姆（Jayson Tatum）在東區冠軍賽首戰攻下29分8籃板6助攻，不過下半場僅得到8分，表現可說是被巴特勒（Jimmy Butler）完全比下去。賽後他把球隊失利責任攬下來，並誓言要在下一戰有

NBA／直言唐西奇難對付 維金斯：防守需團隊努力

維金斯（Andrew Wiggins）在第二輪第6戰的第四節攻守強勢表現，成了勇士能夠擺脫灰熊糾纏的關鍵，這也讓他生涯首度嚐到分區冠軍賽滋味。 「之前我還沒有打過西區冠軍賽，這將是一個很特別的機

NBA／美媒傳76人有組三巨頭計畫 前提是哈登得降薪續約

76人季中交易掉狀元郎西門斯(Ben Simmons)後，迎來MVP哈登（James Harden）搭配當家球星安比德（Joel Embiid）衝冠，可惜季後賽第二輪不敵熱火慘遭淘汰，本季失望坐收，因

NBA／雷霆喜中榜眼籤 未來7年還有38個選秀權

本日NBA選秀抽籤會上，雷霆靠著球隊總經理特助柯利森（Nick Collison）的好手氣，順利幫球隊抽中第2順位，此外今年除了本身的榜眼籤外，還有因喬治（Paul George）、保羅（Chris

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。