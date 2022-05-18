NBA／終於說出口！ 厄文坦承後悔離開詹皇

NBA球星厄文（Kyrie Irving）近日在《I Am Athlete》的節目上受到訪問，回憶起與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在騎士聯手的時光，並坦承要是當時夠成熟處理「吹密」事件，繼續與詹皇聯手將有可能在騎士多得幾冠。

厄文在節目上後悔地說道，當時不懂去表達自己的情緒，只好將自己封閉起來，並對於2017年總冠軍賽失利後，主動與管理層表達想被「吹密」，而後悔沒與詹姆斯和隊友溝通過再做決定「如果我當時與今天一樣成熟，繼續留在騎士，我們肯定能贏得更多冠軍，那是因為我不知道如何表達自己的情緒。不知道該怎麼做。我沒有敞開心扉，而是孤立了自己。」

當年厄文是瑜季後到亞洲參與活動時，遭媒體搶先爆料想離隊，讓他根本沒時間消化這一切，24歲的他還不清楚如何與媒體打交道。事實上當年其中一站就是造訪台灣，媒體當時也被下了「禁問令」。如今厄文坦言，他花了6年時間才能面對自己的決定，「我對於現況很滿意，在此之前我還是會不斷懷疑自己，『離開史上最好球員是對的決定嗎』？」。

此外厄文談到對於2016年的奪冠，沒有太深的投入感反而感到空虛，導致之後與球隊拉開了距離，並在隔年輸給有杜蘭特（Kevin Durant）的「宇宙勇」後選擇離開騎士，「我想開始真正安定下來前，去體驗聯盟的其他事情，我已經準備好了，我還年輕，想去體驗新的事物。」並表示「讓我去看看我的交易價值有多少，有哪些球隊會需要我。」

厄文沒有像預期一樣因為奪冠而滿足，反而選擇在成為NBA明星後去尋找自己，並孤立自己，而這一點也很像他的隊友杜蘭特，因此厄文與杜蘭特能建立深厚友誼，兩人之後並在籃網聯手打球，可惜今年卻在季後賽首輪慘遭淘汰。

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