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NBA／保羅成眾矢之的 兒子賽後暖心傳訊：我們去健身房吧
被視為冠軍熱門的太陽，在關鍵第七戰不但爆冷輸給獨行俠，還被痛宰33分，賽後外界對主控保羅（Chris Paul）怨聲載道，唯獨保羅兒子仍暖心送給父親一句話，要他不要放棄。
過去保羅不斷遭外界質疑關鍵時刻無法挺身而出，然而他今年仍無法擺脫這項汙名，在本系列賽的最後五戰，保羅單場得分為12分、5分、7分、13分、10分，做為球隊進攻端的第二出手選擇，該表現相當不及格，這也是保羅生涯第5次在季後賽以2:0領先的情況下，最終慘遭逆轉。
外界開始質疑保羅是否有考慮退休，不過保羅在昨天賽後訪問澄清自己沒有這樣的考慮，並會扛起輸球的責任明年捲土重來。
在遭多數人痛罵之際，保羅也分享自己兒子輸球後傳來的暖心簡訊，寫下「我們去健身房吧」，言下之意就是叫父親不要放棄，明年再戰。
No days off for CP3. pic.twitter.com/FuX4zjph9p— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 16, 2022
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