NBA／勇士第六戰失誤連連 柯爾在家觀賽差點砸爛酒杯

因為觸發健康安全協議，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）在和灰熊交手的最後三戰都只能在家觀賽，今日他終於能回到球場和球員一同訓練，他受訪時表示，子弟兵第六戰的表現讓他氣得差點砸爛啤酒杯。

勇士在主帥柯爾觸發健康安全協議系列賽最後三戰未能到場執教下，依舊順利闖進西區總冠軍賽，今天柯爾回到球隊接受記者訪問，他透露勇士第五戰失誤過多的狀況，讓他在家觀賽時看的一肚子火。

「我當時在喝啤酒，看到球員失誤連連，我差點氣到要把酒杯砸碎。」勇士在柯爾不在的三場，確實每場的失誤數都多過灰熊，分別為16、17、17次失誤。

勇士將在後天和獨行俠展開西區冠軍賽，柯爾也確定會回到球團繼續擔任總教練。

Steve Kerr almost broke a beer mug while watching the turnovers in Game 6 😂 pic.twitter.com/5qjWpCIh93 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 16, 2022

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