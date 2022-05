NBA／勇士第六戰失誤連連 柯爾在家觀賽差點砸爛酒杯

因為觸發健康安全協議,勇士教頭柯爾(Steve Kerr)在和灰熊交手的最後三戰都只能在家觀賽,今日他終於能回到球場和球員一同訓練,他受訪時表示,子弟兵第六戰的表現讓他氣得差點砸爛啤酒杯。

勇士在主帥柯爾觸發健康安全協議系列賽最後三戰未能到場執教下,依舊順利闖進西區總冠軍賽,今天柯爾回到球隊接受記者訪問,他透露勇士第五戰失誤過多的狀況,讓他在家觀賽時看的一肚子火。

「我當時在喝啤酒,看到球員失誤連連,我差點氣到要把酒杯砸碎。」勇士在柯爾不在的三場,確實每場的失誤數都多過灰熊,分別為16、17、17次失誤。

勇士將在後天和獨行俠展開西區冠軍賽,柯爾也確定會回到球團繼續擔任總教練。

Steve Kerr almost broke a beer mug while watching the turnovers in Game 6 😂 pic.twitter.com/5qjWpCIh93