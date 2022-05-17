快訊

已賣出3500萬劑快篩 陳時中曝第二輪實名制開賣時間點

明起「65歲以上長者」快篩陽可算確診 指揮中心公布流程

NBA／受封綠衫軍柯瑞 威廉斯欣然接受

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
隊友幫取的「葛蘭特柯瑞」新外號，讓威廉斯大笑不止。 路透社
隊友幫取的「葛蘭特柯瑞」新外號，讓威廉斯大笑不止。 路透社

塞爾蒂克前鋒威廉斯（Grant Williams）昨天關鍵第7戰轟進7記三分球，除助「綠衫軍」淘汰衛冕軍公鹿隊，單場7記三分球也追平勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）保持的聯盟紀錄，讓隊友大喊他是「葛蘭特柯瑞（Grant Curry）」，新外號讓威廉斯大笑不止。

轟下生涯新高27分的威廉斯透露，聽到隊友給自己的稱號後他第一個反應就是大笑，「因為我說『我們都來自夏洛特，所以肯定有這麼一回事』。」威廉斯開玩笑說。

威廉斯也提到，隊友有告訴他追平一項紀錄，這為他球員生涯記上一筆，「我不是很清楚是什麼，但感覺非常酷，我也很開心，但我想我明天就要忘記這些，因為我們要準備好面對熱火隊。」

塞爾蒂克歷經7場大戰淘汰掉衛冕軍公鹿，將和率先拿到東區決賽資格的熱火隊一較高下，系列賽首戰就是台灣時間明天早上8點半。

兩軍2020年就曾在迪士尼「泡泡」季後賽中爭取總冠軍賽門票，當時由熱火以4：2出線，但總冠軍賽敗給湖人隊。

威廉斯 塞爾蒂克 熱火

延伸閱讀

苦戰7場坦言身心俱疲 安戴托昆波稱綠衫軍很有機會奪冠

NBA／艾頓G7上場時間遠不如其他先發 太陽教頭：內部事務

NBA／願扛太陽被淘汰責任 保羅給承諾：我不打算退休

NBA／威廉斯飆三分轟垮衛冕軍公鹿 布朗封「葛蘭特柯瑞」

相關新聞

NBA／西方神秘力量預言 巴克利看好塞爾蒂克、獨行俠勝出

塞爾蒂克和獨行俠分別在搶7大戰以懸殊比分勝出，兩隊將和熱火、勇士一爭總冠軍賽門票，球評巴克利（Charles Barkley）也在節目中給出自己的預測，他認為塞爾蒂克和獨行俠將會在總冠軍賽碰頭。

NBA／影射裝傷卸責 貝佛利狠批：該坐板凳的是保羅

太陽昨天（17號）搶7大戰慘敗給獨行俠止步2輪，保羅（Chris Paul）生涯再嚐季後賽失望結局，林書豪就感嘆這位37歲老將值得總冠軍，沒想到此推特發文意外讓貝佛利（Patrick Beverley

NBA／應戰柯瑞會閉關 貝佛利：對保羅我前一天照喝酒

貝佛利（Patrick Beverley）今天上《ESPN》擔任節目來賓，被問到防守聯盟兩大控衛保羅（Chris Paul）和柯瑞（Stephen Curry）的差別在哪，貝佛利再度開啟嗆聲模式，透露

NBA／受封綠衫軍柯瑞 威廉斯欣然接受

塞爾蒂克前鋒威廉斯（Grant Williams）昨天關鍵第7戰轟進7記三分球，除助「綠衫軍」淘汰衛冕軍公鹿隊，單場7記...

NBA／現役75大球星先後落馬 僅剩柯瑞續征季後賽

NBA為迎接75週年，在今年賽季推選出75大球星，其中現役球星共有11人入選，分別是柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（

NBA／衛少續留可能性高 如何使用成湖人面試新帥必考題

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）日前報導，自己近期掌握情報指向湖人恐不傾向跟衛斯特布魯克（Russell Westbrook）分手，還指出「禪師」傑克森（Phil Jack

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。