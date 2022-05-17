NBA／受封綠衫軍柯瑞 威廉斯欣然接受
塞爾蒂克前鋒威廉斯（Grant Williams）昨天關鍵第7戰轟進7記三分球，除助「綠衫軍」淘汰衛冕軍公鹿隊，單場7記三分球也追平勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）保持的聯盟紀錄，讓隊友大喊他是「葛蘭特柯瑞（Grant Curry）」，新外號讓威廉斯大笑不止。
轟下生涯新高27分的威廉斯透露，聽到隊友給自己的稱號後他第一個反應就是大笑，「因為我說『我們都來自夏洛特，所以肯定有這麼一回事』。」威廉斯開玩笑說。
威廉斯也提到，隊友有告訴他追平一項紀錄，這為他球員生涯記上一筆，「我不是很清楚是什麼，但感覺非常酷，我也很開心，但我想我明天就要忘記這些，因為我們要準備好面對熱火隊。」
塞爾蒂克歷經7場大戰淘汰掉衛冕軍公鹿，將和率先拿到東區決賽資格的熱火隊一較高下，系列賽首戰就是台灣時間明天早上8點半。
兩軍2020年就曾在迪士尼「泡泡」季後賽中爭取總冠軍賽門票，當時由熱火以4：2出線，但總冠軍賽敗給湖人隊。
2022NBA季後賽賽程與戰績
▪ 東區季後賽對戰表
▪ 西區季後賽對戰表
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