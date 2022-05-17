NBA／應戰柯瑞會閉關 貝佛利：對保羅我前一天照喝酒

貝佛利（Patrick Beverley）今天上《ESPN》擔任節目來賓，被問到防守聯盟兩大控衛保羅（Chris Paul）和柯瑞（Stephen Curry）的差別在哪，貝佛利再度開啟嗆聲模式，透露自己遇上保羅前一天會去餐廳喝酒，對柯瑞的話則會在家閉關。

繼昨天太陽遭獨行俠痛宰輸掉關鍵第7戰後，貝佛利對保羅的謾罵聲就沒停過，先是質問保羅有什麼資格拿冠軍，今天又在《ESPN》表示「太陽讓錯誤的人坐板凳，該坐板凳的人是保羅」，隨後被問到若隔天的對手是太陽或勇士，自己前一天會用什麼方式做出應戰準備。

「若明天的對手是保羅，那我晚上會去鳳凰城的一家牛排館小酌一下，第二天到球場開賽前在熱身一下就可以上場了。柯瑞的話就不同了，我前一天8點就會去睡覺，而且還會特別叮嚀我母親和女兒不要打電話我，我需要把自己一個人關在房間靜一靜。」

PatBev says he’s staying up and enjoying steak/wine the night before playing CP3…



In bed at 8pm and telling his mom and girl not to bother him when he has Steph the next night



😭😭😭😭pic.twitter.com/icqrYxAghJ — warriorsworld (@warriorsworld) May 16, 2022

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