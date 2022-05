NBA／應戰柯瑞會閉關 貝佛利：對保羅我前一天照喝酒

貝佛利(Patrick Beverley)今天上《ESPN》擔任節目來賓,被問到防守聯盟兩大控衛保羅(Chris Paul)和柯瑞(Stephen Curry)的差別在哪,貝佛利再度開啟嗆聲模式,透露自己遇上保羅前一天會去餐廳喝酒,對柯瑞的話則會在家閉關。

繼昨天太陽遭獨行俠痛宰輸掉關鍵第7戰後,貝佛利對保羅的謾罵聲就沒停過,先是質問保羅有什麼資格拿冠軍,今天又在《ESPN》表示「太陽讓錯誤的人坐板凳,該坐板凳的人是保羅」,隨後被問到若隔天的對手是太陽或勇士,自己前一天會用什麼方式做出應戰準備。

「若明天的對手是保羅,那我晚上會去鳳凰城的一家牛排館小酌一下,第二天到球場開賽前在熱身一下就可以上場了。柯瑞的話就不同了,我前一天8點就會去睡覺,而且還會特別叮嚀我母親和女兒不要打電話我,我需要把自己一個人關在房間靜一靜。」

PatBev says he’s staying up and enjoying steak/wine the night before playing CP3…



In bed at 8pm and telling his mom and girl not to bother him when he has Steph the next night



