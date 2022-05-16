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NBA／批詹皇太吝嗇？勒夫老調重彈：他到處找免費wifi

聯合新聞網 / 綜合報導
前隊友勒夫爆料，詹姆斯外出時總是在找wifi，因為他不想浪費自己的網路用量。 路透社
前隊友勒夫爆料，詹姆斯外出時總是在找wifi，因為他不想浪費自己的網路用量。 路透社

身為全世界收入第二高的運動員，詹姆斯（LeBron James）私底下其實是一個守財奴，根據他的前隊友勒夫（Kevin Love）近日在播客上爆料，詹姆斯外出時總是在找wifi，因為他不想浪費自己的網路用量。勒夫不是第一次提這件事，兩年前他就大肆宣傳，這次又是老調重彈。

上週《富比世》才公布全球收入最高的10名運動員，詹姆斯的年收入僅次於足球巨星梅西（Lionel Messi），以1.212億元位居榜單第二位，根據統計他在場上能賺進約4120萬元，場外收入則是超過8000萬元。

儘管家產可能傳三代都花不盡，詹姆斯平時生活仍舊相當節儉，他的前隊友勒夫在播客上透露過去和詹皇到客場比賽時，詹皇總是不停的在連wifi。

「我們之前在多倫多時，從機場到過海關再到我們的飯店，他就一直在找wifi，甚至連到球場都還在找，因為他不肯用自己手機的網路用量。他真的是我見過最吝嗇的人。」

影片下方網友紛紛留言，「難怪他這麼有錢」、「他不能買吃到飽嗎?」、「有錢人通常都最小氣。」

吃到飽 多倫多 海關 富比世

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