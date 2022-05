NBA／批詹皇太吝嗇？勒夫老調重彈：他到處找免費wifi

身為全世界收入第二高的運動員,詹姆斯(LeBron James)私底下其實是一個守財奴,根據他的前隊友勒夫(Kevin Love)近日在播客上爆料,詹姆斯外出時總是在找wifi,因為他不想浪費自己的網路用量。勒夫不是第一次提這件事,兩年前他就大肆宣傳,這次又是老調重彈。

上週《富比世》才公布全球收入最高的10名運動員,詹姆斯的年收入僅次於足球巨星梅西(Lionel Messi),以1.212億元位居榜單第二位,根據統計他在場上能賺進約4120萬元,場外收入則是超過8000萬元。

儘管家產可能傳三代都花不盡,詹姆斯平時生活仍舊相當節儉,他的前隊友勒夫在播客上透露過去和詹皇到客場比賽時,詹皇總是不停的在連wifi。

「我們之前在多倫多時,從機場到過海關再到我們的飯店,他就一直在找wifi,甚至連到球場都還在找,因為他不肯用自己手機的網路用量。他真的是我見過最吝嗇的人。」

影片下方網友紛紛留言,「難怪他這麼有錢」、「他不能買吃到飽嗎?」、「有錢人通常都最小氣。」

"He's waiting for the wifi all the time."@kevinlove says @KingJames is the most frugal player he knows 😭 pic.twitter.com/8Ij4HFl0YG