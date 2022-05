NBA／太陽遭到報應？詹皇去年就警告過他們打球要謙虛

被視為冠軍熱門的太陽今慘遭滑鐵盧,在自家主場被獨行俠狠狠痛宰33分,稍後有球迷翻出去年太陽和湖人在季後賽首輪交手的影片,發現當時詹姆斯(LeBron James)就警告太陽做人要謙虛一點。

事實上這輪系列賽第五戰時,太陽主將布克(Devin Booker)在一次進攻被獨行俠球員芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)撞倒後倒地不起,過一會兒有球迷發現他竟趴在地上偷笑,還嗆「這是唐西奇(Luka Doncic)的慣用伎倆。」該場比賽太陽以110比80血洗獨行俠30分,也順利3:2率先聽牌。

結果布克在關鍵搶7大戰完全熄火,上半場沒有投進任何一球,賽後被球迷調侃「遭報應」,更有球迷翻出去年太陽和湖人在季後賽首輪交手的影片,當時詹皇就警告太陽打球不要那麼囂張。

影片中詹皇坐在板凳席上,對著場上的太陽球員喊,「要謙虛一點啊,保持謙虛,一年前你們還坐在家裡看季後賽呢,現在幹嘛那麼囂張?」看來詹皇當時就神預言太陽會敗在自己驕傲的態度下。

