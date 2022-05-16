NBA／太陽遭到報應？詹皇去年就警告過他們打球要謙虛

被視為冠軍熱門的太陽今慘遭滑鐵盧，在自家主場被獨行俠狠狠痛宰33分，稍後有球迷翻出去年太陽和湖人在季後賽首輪交手的影片，發現當時詹姆斯(LeBron James)就警告太陽做人要謙虛一點。

事實上這輪系列賽第五戰時，太陽主將布克（Devin Booker）在一次進攻被獨行俠球員芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）撞倒後倒地不起，過一會兒有球迷發現他竟趴在地上偷笑，還嗆「這是唐西奇（Luka Doncic）的慣用伎倆。」該場比賽太陽以110比80血洗獨行俠30分，也順利3：2率先聽牌。

結果布克在關鍵搶7大戰完全熄火，上半場沒有投進任何一球，賽後被球迷調侃「遭報應」，更有球迷翻出去年太陽和湖人在季後賽首輪交手的影片，當時詹皇就警告太陽打球不要那麼囂張。

影片中詹皇坐在板凳席上，對著場上的太陽球員喊，「要謙虛一點啊，保持謙虛，一年前你們還坐在家裡看季後賽呢，現在幹嘛那麼囂張?」看來詹皇當時就神預言太陽會敗在自己驕傲的態度下。

LeBron tried to tell Phoenix to stay humble



(h/t @AhnFireDigital ) pic.twitter.com/vHuxPzK8oF — NBACentral (@TheNBACentral) May 16, 2022

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