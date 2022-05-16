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NBA／A-Rod搶7大戰看到睡著 球迷稱：和太陽一樣睡得很熟

聯合新聞網 / 綜合報導
A-Rod(右)與新歡帕吉特現身太陽、獨行俠第七戰。 法新社
A-Rod(右)與新歡帕吉特現身太陽、獨行俠第七戰。 法新社

太陽和獨行俠今進行搶7大戰，前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）也前往鳳凰城觀戰，但竟被鏡頭捕捉到一度在場邊打起瞌睡，球迷也開玩笑表示「就如同太陽的上半場一樣，睡得很香甜」。

聯盟戰績第一的太陽今慘遭滑鐵盧，在自家主場被獨行俠狠狠痛宰，上半場全隊得分僅抵過對手當家球星唐西奇（Luka Doncic）一人，最後以33分的大比分差慘遭淘汰。

特地來到現場看球的A-Rod，估計沒料到比賽走向變成一面倒，早早就進入垃圾時間，因此無聊到在場邊打起瞌睡，不巧也被轉播單位發現拍了下來，底下網友也紛紛回應A-Rod看球看到睡著，「睡得很香甜，就跟太陽上半場的狀態一樣」、「要是我在現場也會睡著」、「看這種比賽要清醒也很難。」

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