NBA／字母哥坦言身心俱疲 看好泰托姆率綠衫軍奪冠

公鹿和塞爾蒂克「搶7大戰」，綠衫軍展現強大火力終場以109比81痛宰衛冕軍，將與熱火爭奪東區冠軍，挑展二連霸失利的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖難掩失望之情，但仍大方祝福對手泰托姆（Jayson Tatum）帶領塞隊拿下總冠軍。

綠衫軍今日共有5人得分達雙位數，其中威廉斯（Robert Williams III）更是扮演奇兵砍進7顆三分球，攻下全隊最高27分，助球隊以28分之差粉碎公鹿衛冕夢，同時這也是塞隊6年內第4度闖入東區決賽。

雖然未能率領公鹿力挽狂瀾，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）已展現全能身手，此役繳出25分、20籃板、9助攻準大三元表現，還成為史上首位在單一系列賽拿到至少200分、100籃板和50助攻的球員，但很可惜終究仍不敵今年來勢洶洶的塞爾蒂克，無緣挑戰成為2018年勇士之後第一支成功連霸的球隊。

安戴托昆波此戰出賽43分鐘為本季新高，比賽過程中一度出現上籃失手的罕見情況，賽後有媒體問到是否身體快無法負荷，字母哥回應，「現在我的雙腿、身體還有我的心理狀態都很沉重，所有的一切都是，但這就是籃球，你得接受。」

不過安戴托昆波也同意綠衫軍確實是技高一籌，於是祝福勁敵，「我希望泰托姆持續有出色表現，領軍球隊奪冠，塞爾蒂克非常出色，團隊的化學效應很棒，他們很有機會去贏得總冠軍。」

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