NBA／神預測！格林早在月初說「獨行俠會扳倒太陽」
獨行俠隊今天在西區準決賽第7戰以123：90大勝太陽隊，客場淘汰本季例行賽打下64勝的西區頭號種子，跌破不少眼鏡，但可不包括勇士隊球星格林（Draymond Green），早在月初，他就預測獨行俠會贏下這組系列賽。
格林在自己的podcast提到對太陽和獨行俠系列賽的看法，他認為太陽會拿下第1戰，但最終會是獨行俠出線；他提出自己看法的時間是美國時間5月2日，正是這組西區準決賽系列賽的第1戰。
「這系列賽會是很難打的系列賽，因為獨行俠，我告訴你，從任何想像來看，這支隊伍都不會輕易臣服。」格林當時也承認，要預測哪支隊伍能出線並不容易，就像是拋硬幣一般，「兩支隊伍都非常出色。」
13天後，獨行俠讓格林預測實現，也取得對戰勇士的機會，西區冠軍賽將在台灣時間周四登場。
2022NBA季後賽賽程與戰績
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