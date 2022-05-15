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PLG／和球迷互嗆激勵 簡浩9記三分彈寫新猷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
簡浩第四節連續命中三分球後，和場邊球迷互動。圖／PLG提供
簡浩第四節連續命中三分球後，和場邊球迷互動。圖／PLG提供

福爾摩沙台新夢想家隊今天克服最多15分落後，在射手簡浩單場9記三分球領軍下，以104：100擊敗PLG衛冕軍台北富邦勇士隊，菜鳥後衛王振原也投進菜鳥球季第一球，讓教練朱利爾斯都大呼是「勵志故事」。

簡浩今天三分球18投9中攻下31分，外線出手數和命中數雙雙創下PLG本土球員單場紀錄，和洋將塔克保持的10記三分球聯盟單場進球數也只有一球差距。

第四節三分球7投5中的簡浩提到，球隊沒刻意要做球給誰，「我相信只要跑戰術，互相相信隊友，都會有好的出手機會。」他第四節連續進球後還和場邊觀眾有許多互動，他笑說：「場邊有個朋友，不管哪個球場都會『嘴』，我就『嘴』回去，和觀眾互動滿好玩，也會激勵自己。」

勇士教頭許晉哲因染上新冠肺炎，總教練工作由吳永仁暫代，他提到球隊防守問題需要好好解決，「這兩場籃板是很致命的問題，回去好好修正。」今天勇士籃板以40：54落後夢想家，且讓對手搶下13個進攻籃板。

吳永仁也提到，第四節簡浩的發揮要記在自己身上，「捨不得把石博恩換下來，我有筆記，對手放『四小』時要讓蔡文誠上，但石博恩投進外線，捨不得讓他下，謹記這次教訓，希望下次有不同的防守策略。」

夢想家受傷兵和疫情影響，連兩場只登錄10人，菜鳥後衛王振原今天把握機會，第四節打滿，除投進職業生涯第一個進球，最後17秒的兩罰也把握，貢獻重要5分。

夢想家教練朱利爾斯提到，王振原是球隊最努力的成員，永遠最早到球場，很高興他展現苦練成果；高中來自HBL乙級彰化高中的王振原回應說：「感謝教練的信任，也很開心自己把握住這次機會，進攻和防守端都盡量做到教練的要求，這場是給自己很大的鼓勵。」

簡浩攻下31分，單場命中9記三分球也寫聯盟本土紀錄。圖／PLG提供
簡浩攻下31分，單場命中9記三分球也寫聯盟本土紀錄。圖／PLG提供

台新夢想家 簡浩 富邦勇士

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