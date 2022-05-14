快訊

中央下令北北基桃設9大篩檢站名單曝光 仍有1處難產中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／過去兩年沒打季後賽太煎熬 柯瑞喊話衝擊冠軍

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
柯瑞率勇士重返西區冠軍賽後忍不住在賽後直言，過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。 美聯社
柯瑞率勇士重返西區冠軍賽後忍不住在賽後直言，過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。 美聯社

過去兩年都無緣季後賽的情況下，勇士今天與灰熊的系列賽第6戰靠著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）聯手攻下59分，再度搶下西區冠軍賽門票，這也讓柯瑞忍不住在賽後直言，過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。

勇士在今天與灰熊的第6戰中，儘管前三節一路被緊咬比分不放，不過靠著末節32：19攻勢拉開差距，順利闖進西區冠軍賽。這次與灰熊的6場系列賽打得難分難解，柯瑞說：「這真的很有趣，是一次瘋狂的系列賽，對手非常強大，但我們一直堅持讓自己變得更好。」

柯瑞坦言，過去幾年勇士從連續5年打進冠軍賽，到近兩年因為傷兵問題無季後賽可打，確實相當難熬，「能夠回到西區決賽真的太棒了，我們會努力再次衝擊冠軍。過去兩年我們都沒能進季後賽，這種日子很煎熬，現在能夠回來，對我們來說真的很特別。」

而過去兩季都因傷所苦的湯普森，對於回歸的第一個賽季就幫助球隊挺進分區決賽也說：「今天的表現讓我想到過去幾年的我們，無論是我還是這支隊真的已經經歷很多，在這一場忐忑之後，我們可以好好享受樂趣，我為球隊感到驕傲。」

柯瑞 勇士 灰熊

延伸閱讀

NBA／浪花兄弟合飆59分 柯瑞關鍵三分獵灰熊率勇士重返西冠

柯瑞賽前高呼「打爆他們」 布魯克斯：沒注意到

勇士輸39分創紀錄 柯瑞：要淘汰灰熊不簡單

賽後發言被指暗諷國王 柯瑞滅火澄清外界誤會

相關新聞

NBA／過去兩年沒打季後賽太煎熬 柯瑞喊話衝擊冠軍

過去兩年都無緣季後賽的情況下，勇士今天與灰熊的系列賽第6戰靠著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（K...

NBA／柯瑞與格林力薦重返先發 魯尼猛摘22籃板作回報

身為勇士例行賽季全勤鐵人，任勞任怨的魯尼（Kevon Looney）更甘於讓出先發位子，而今天（14號）對灰熊系列賽首度擔任先發，他狂摘22籃板其中一半是來自進攻端，成為勇士比110比96擊敗灰熊，重

NBA／末節16分飆倒公鹿字母哥 泰托姆對搶七信心滿滿

背水一戰的塞爾蒂克今天在客場擋下公鹿末節由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶起的反撲，在泰托姆（...

NBA／史陶德邁爾離開籃網不忍了 先批哈登再評厄文

奈許（Steve Nash）當初接下籃網教鞭，找來跑轟太陽時期恩師丹東尼（Mike D'Antoni）當助教，場上最佳搭檔史陶德邁爾（Amare Stoudemire）也來擔任球員發展助教，如今前者轉

NBA／浪花兄弟合飆59分 柯瑞關鍵三分獵灰熊率勇士重返西冠

系列賽前5場都打替補，身為本季全隊唯一82場全勤的魯尼（Kevon Looney）今天（14號）重返先發，不但猛摘22籃板其中還包括價值連城11記進攻籃板，加上柯瑞（Stephen Curry）關鍵三

NBA／ 瑞佛斯自認執教表現佳 總管莫雷也力挺：他很棒

去年季後賽所執教的76人以龍頭之姿爆冷不敵老鷹止步2輪，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）今年帶隊依舊只走到2輪，遭東區第1熱火淘汰出局。但他對外界批評自己表現也強力回擊，而76人總裁也力挺自家教頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。