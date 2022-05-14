快訊

直播／確診續飆升、蘇揆視察防疫會議 指揮中心下午2時記者會

縮限30年房貸打擊首購族？央行：指現管制的受限房貸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／末節16分飆倒公鹿字母哥 泰托姆對搶七信心滿滿

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
泰托姆第四節豪取16分領軍下，率綠衫軍以13分差距擊敗公鹿。 路透社
泰托姆第四節豪取16分領軍下，率綠衫軍以13分差距擊敗公鹿。 路透社

背水一戰的塞爾蒂克今天在客場擋下公鹿末節由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶起的反撲，在泰托姆（Jayson Tatum）第四節豪取16分領軍下，以13分差距擊敗公鹿，賽後泰托姆也強調這是一場他與安戴托昆波以及塞爾蒂克和公鹿比較誰更強硬的賽事，對於接下來得搶七大戰也感到信心滿滿。

泰托姆與安戴托昆波今天在系列賽第6戰上演一場精彩的飆分秀，前者攻下46分、9籃板，其中16分集中在第4節，後者則有44分、20籃板，12分是在第四節拿下，最後一節賽事宛如兩人間的一對一對決。

對於在面臨淘汰絕境的情況下帶領球隊險勝公鹿，將系列賽帶入搶七大戰，泰托姆賽後說：「我這場比賽打得比之前更有侵略性，隊友也是如此，因為我們都明白這是生死一刻，大家都拚了。這場安戴托昆波得了44分，我們都知道他的能力，所以我們仍試著用防守讓他無法輕易投籃。」

泰托姆也成為塞爾蒂克隊史除了瓊斯（Sam Jones）外，第二位多次在季後賽拿下45分以上的球員，談到接下來將進行搶七大戰，他說：「我們都知道這意味著什麼，我們打過多次這樣（搶七）的比賽，知道這一點都不容易，而且對手還是衛冕冠軍，我們必須拿出全力去面對這場比賽。」

對於泰托姆打出一場史詩級的賽事，隊友史馬特（Marcus Smart）說：「這就是他能拿到一張超級合約的原因。」

泰托姆 塞爾蒂克 安戴托昆波

延伸閱讀

NBA／ 泰托姆46分比下希臘怪物44分 領綠衫軍逼公鹿打搶7

NBA／哈勒戴關鍵阻攻+抄截 公鹿逆轉綠衫軍聽牌

安戴托昆波轟42分壓失常泰托姆 公鹿驚險守勝奪系列領先

綠衫軍球星泰托姆給靈感 柯瑞誓言明G5終結金塊

相關新聞

NBA／浪花兄弟合飆59分 柯瑞關鍵三分獵灰熊率勇士重返西冠

系列賽前5場都打替補，身為本季全隊唯一82場全勤的魯尼（Kevon Looney）今天（14號）重返先發，不但猛摘22籃板其中還包括價值連城11記進攻籃板，加上柯瑞（Stephen Curry）關鍵三

NBA／末節16分飆倒公鹿字母哥 泰托姆對搶七信心滿滿

背水一戰的塞爾蒂克今天在客場擋下公鹿末節由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶起的反撲，在泰托姆（...

NBA／史陶德邁爾離開籃網不忍了 先批哈登再評厄文

奈許（Steve Nash）當初接下籃網教鞭，找來跑轟太陽時期恩師丹東尼（Mike D'Antoni）當助教，場上最佳搭檔史陶德邁爾（Amare Stoudemire）也來擔任球員發展助教，如今前者轉

NBA／ 瑞佛斯自認執教表現佳 總管莫雷也力挺：他很棒

去年季後賽所執教的76人以龍頭之姿爆冷不敵老鷹止步2輪，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）今年帶隊依舊只走到2輪，遭東區第1熱火淘汰出局。但他對外界批評自己表現也強力回擊，而76人總裁也力挺自家教頭

NBA／G6遭安比德壓倒重傷 76人格林診斷為左膝韌帶撕裂

昨天（13號）對熱火背水一戰只打3分鐘就傷退，遭隊友安比德（Joel Embiid）不慎重壓腿部後被抬出場，76人射手格林（Danny Green）狀況當時讓人擔憂不已，今天出爐診斷結果也帶來壞消息。

NBA／黃蜂持續面試新教頭 傳前湖人主帥佛蓋爾成候選之一

《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）日前報導，本季結束後遭到湖人開除的佛蓋爾（Frank Vogel）成為黃蜂面試新帥候選之一，黃蜂是在附加賽遭遇慘敗後，選擇與過去4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。