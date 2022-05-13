中職／龍隊測試新血 葉君璋：有心打比較重要
味全龍隊昨天與樂天桃猿隊之戰因雨順延，總教練葉君璋少了一次測試現有陣容的機會，雖然球員因疫情大變動，但葉總期待這樣的隊型「打越久越好」，代表球隊打得順。
龍隊從4月27日出現疫情後，累計19名球員確診，陸續解除隔離後，在5月11日重返球場，不過名單中有14人是因「疫情隔離遞補名單」而上來支援。
雖然少了大批原有主力，卻正是測試其他球員的機會，葉君璋表示：「有機會上來，表現好的話就留下，表現差不多也可以留，有心打比較重要。」
對於球員出現確診情形，葉君璋表示，如果選手覺得自己的工作是重要的，那就會盡量去避免、減少不該發生的事情發生，「當然有時是無法避免的，像是家人，那就另當別論。」
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