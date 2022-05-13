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NBA／唐西奇生涯首度贏得淘汰賽 基德：他享受其中

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(右)與基德。 美聯社
唐西奇(右)與基德。 美聯社

背水一戰的獨行俠今天在與太陽的系列賽第6戰，靠著唐西奇（Luka Doncic）單場33分、11籃板、8助攻的表現，以113：86輕取太陽，將系列賽戰線帶入「搶七」大戰，而獨行俠總教練基德（Jason Kidd）賽後也誇讚唐西奇的好表現，並認為他在場上相較於打球似乎更是在享受。

過去兩個賽季獨行俠在系列賽面對輸球就淘汰的局面下，已經吞下2連敗，不過今天在主場作戰總算沒有再讓球迷失望，最終以27分差距擊敗太陽，將系列賽重新帶回到鳳凰城。

而唐西奇在本場比賽後，也以季後賽生涯累積5場至少30分、10籃板、5助攻，超越諾維茨基（Dirk Nowitzki）躍升隊史第1名，談到唐西奇的好表現，總教練基德說：「我不知道他是不是在打球，他好像是在嘗試做一些不一樣的事情，我覺得他很享受這一刻，他一點都不害怕站上大舞台，或許你們認為他只是第一次贏得關鍵淘汰賽，但我認為他會維持這樣的狀態很長一段時間。」

唐西奇則認為，球隊今天是靠著防守贏下比賽，只要球隊贏球他一點都不在乎個人數據如何，「接下來我們還有一場比賽，我現在覺得很有趣，這就是季後賽，我們將會全力以赴。」

唐西奇 獨行俠 諾維茨基

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