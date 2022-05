MLB／未來4周只能當DH 哈波手傷首打席照樣敲轟

費城人球星哈波(Bryce Harper)手肘尺骨附屬韌帶(UCL)輕微撕裂,未來4週無法丟球只能擔任指定打擊上場,但看來該傷勢完全不影響他巨砲火力的發揮,今天對上道奇首打席就砲轟對方左投安德森(Tyler Anderson)。

握有二座MVP的哈波,本季表現仍是相當出色,打擊率2成69、19分打點、6發全壘打,而上個月開始他就因手肘傷勢改以指打身分上陣,這段時間貢獻5轟、12分打點,攻擊指數更達到0.923,今天首打席又敲出本季第7轟,手傷完全不影響他在打擊上的發揮。

但根據教頭吉拉迪(Joe Girardi)表示,因為手肘尺骨附屬韌帶被發現有輕微撕裂,未來1個月會持續讓哈波擔任指打出賽。由於下周一要接受PRP(高濃度血小板血漿注射)治療,哈波預計會缺席費城人接下來和道奇的系列賽,有望在和教士交手時回歸。

哈波坦承很想趕快回到場上幫忙守備,「我很想防守,我懷念能上場守備的日子,現在的狀況對我來說很艱辛,我希望能在攻防兩端都幫助到球隊,我想念在右外野守備,而不是整天只要擔心打擊而已。」

Bryce Harper NO DOUBT off the bat @Starting9 pic.twitter.com/UgScWhoI5B