MLB／未來4周只能當DH 哈波手傷首打席照樣敲轟

費城人球星哈波（Bryce Harper）手肘尺骨附屬韌帶（UCL）輕微撕裂，未來4週無法丟球只能擔任指定打擊上場，但看來該傷勢完全不影響他巨砲火力的發揮，今天對上道奇首打席就砲轟對方左投安德森（Tyler Anderson）。

握有二座MVP的哈波，本季表現仍是相當出色，打擊率2成69、19分打點、6發全壘打，而上個月開始他就因手肘傷勢改以指打身分上陣，這段時間貢獻5轟、12分打點，攻擊指數更達到0.923，今天首打席又敲出本季第7轟，手傷完全不影響他在打擊上的發揮。

但根據教頭吉拉迪（Joe Girardi）表示，因為手肘尺骨附屬韌帶被發現有輕微撕裂，未來1個月會持續讓哈波擔任指打出賽。由於下周一要接受PRP（高濃度血小板血漿注射）治療，哈波預計會缺席費城人接下來和道奇的系列賽，有望在和教士交手時回歸。

哈波坦承很想趕快回到場上幫忙守備，「我很想防守，我懷念能上場守備的日子，現在的狀況對我來說很艱辛，我希望能在攻防兩端都幫助到球隊，我想念在右外野守備，而不是整天只要擔心打擊而已。」

Bryce Harper NO DOUBT off the bat @Starting9 pic.twitter.com/UgScWhoI5B — Barstool Sports (@barstoolsports) May 13, 2022

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