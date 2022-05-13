NBA／批球隊欠缺強硬元素 安比德渴望再與巴特勒合作

76人在今天遭到邁阿密熱火於季後賽第二輪淘汰出局後，結束了狀況不斷的賽季，其中球隊一哥安比德（Joel Embiid）今年不但與年度MVP擦身而過，季後賽之旅也提前落幕讓他難掩失望之情，賽後他也強調球隊還缺乏了「強硬」的元素，尤其是像熱火塔克（PJ Tucker）這類型的球員。

安比德本賽季打出年度MVP的亮眼數據，不過例行賽與季後賽期間都遭遇了傷病問題，在今天攻下20分、12籃板仍無法幫助球隊逃過淘汰命運後，他也直言無法一直保持健康的身體出賽，確實是一大遺憾，「尤其是這個系列賽我無法健康出賽，這很不幸，但這就是生活，我認為我的表現還可以提升一個檔次。」

談到球隊提前放假，安比德直言今年唯一的目標就是總冠軍，所以不論是在哪一輪遭到淘汰對於他來說都沒有不同，對於下季的展望，安比德也直言球隊現在還欠缺了「強硬」的元素，尤其是像塔克這樣的球員，「我們就是不夠強硬，也缺乏身體對抗性，讓對手在內線統治了我們，我認為內心的強硬與否是個原因，但我們的身體對抗就是不及對手。」

安比德賽後與巴特勒相擁致意，坦言還是很想和他一起打球。 美聯社

而今天賽後安比德也上前與前隊友巴特勒（Jimmy Butler）擁抱並送上祝福，他強調兩人仍是兄弟關係，並且為他感到驕傲，「其實我到現在都還不知道我們怎麼會放他走，我希望自己能跟他繼續並肩作戰，但現在的狀況就是如此。」

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