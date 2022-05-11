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NBA／場邊中國正妹記者超吸睛引網熱搜 鄉民直喊「嫁給我」

聯合新聞網 / 綜合報導
NBA季後賽場邊記者出現美麗的東方臉孔，網友搜出本人名叫孟超。 翻攝IG／chao__meng
NBA季後賽場邊記者出現美麗的東方臉孔，網友搜出本人名叫孟超。 翻攝IG／chao__meng

NBA季後賽近期如火如荼地開打，昨日勇士隊戰灰熊的比賽中，就有球迷發現，在賽後有位漂亮的東方臉孔，正在為球員進行訪問，由於顏值出眾，立刻引起網友們搜索。

網友也很快搜出本人，這位記者來自中國、名叫孟超，為中國騰訊以及ESPN工作，長駐美國，微博粉絲高達13.1萬人，IG粉絲也不惶多讓來到2.5萬人，主要工作是負責將採訪內容傳回中國。

孟超在勇士主場。 翻攝IG／chao__meng
孟超在勇士主場。 翻攝IG／chao__meng

透過孟超的平日IG發文，我們可以發現他對於工作樂在其中，更有參訪太陽一哥保羅(Chris Paul)、金塊扣籃王高登(Aaron Gordon)、灰狼榜眼羅素(D'Angelo Russell)等球星，網友對於這名記者出眾的外表紛紛表示「本人超好看」、「嫁給我」、「有點正阿」；也有網友發現不少受訪的球星都笑容滿面，推測「應該是正妹的關係」。

訪問太陽一哥保羅 翻攝IG／chao__meng
訪問太陽一哥保羅 翻攝IG／chao__meng

孟超訪問太陽隊克勞德。 翻攝IG／chao__meng
孟超訪問太陽隊克勞德。 翻攝IG／chao__meng

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