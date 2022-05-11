NBA／場邊中國正妹記者超吸睛引網熱搜 鄉民直喊「嫁給我」
NBA季後賽近期如火如荼地開打，昨日勇士隊戰灰熊的比賽中，就有球迷發現，在賽後有位漂亮的東方臉孔，正在為球員進行訪問，由於顏值出眾，立刻引起網友們搜索。
網友也很快搜出本人，這位記者來自中國、名叫孟超，為中國騰訊以及ESPN工作，長駐美國，微博粉絲高達13.1萬人，IG粉絲也不惶多讓來到2.5萬人，主要工作是負責將採訪內容傳回中國。
透過孟超的平日IG發文，我們可以發現他對於工作樂在其中，更有參訪太陽一哥保羅(Chris Paul)、金塊扣籃王高登(Aaron Gordon)、灰狼榜眼羅素(D'Angelo Russell)等球星，網友對於這名記者出眾的外表紛紛表示「本人超好看」、「嫁給我」、「有點正阿」；也有網友發現不少受訪的球星都笑容滿面，推測「應該是正妹的關係」。
2022NBA季後賽賽程與戰績
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言