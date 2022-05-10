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NBA／俠客又引戰 戈貝爾回嗆：我會徹底鎖死他

聯合新聞網 / 綜合報導
歐尼爾認宣稱戈貝爾根本無法守住自己，戈貝爾回嗆，「我會徹底鎖死他。」 美聯社
歐尼爾認宣稱戈貝爾根本無法守住自己，戈貝爾回嗆，「我會徹底鎖死他。」 美聯社

近日才建議爵士應該和中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）分道揚鑣的歐尼爾（Shaquille O'Neal），今日在播客節目中，宣稱戈貝爾根本無法守住自己，此事也引來戈貝爾回嗆，「我會徹底鎖死他。」

歐尼爾在節目中，遭搭檔主持人亞當斯（Anthony Adams）質疑表示，「戈貝爾如果防守巔峰時期的歐尼爾，可能會讓歐尼爾單場比賽只拿到12分。」

對此歐尼爾直接回應，「12分？應該是前3分鐘吧。如果有人一對一防守我，這很不尊重我的，這會激怒我，他很擅長蓋火鍋，所以不能投射，我會把他那瘦小的屁股擠到籃框下，接著架起手肘讓他害怕，然後當著他的面灌籃。」

隨後美媒《Bleacher Report》也在IG上發布了此消息，戈貝爾不忘在貼文底下留言回應，「我會撤底鎖死他。」

戈貝爾是聯盟最頂尖的防守球員之一，曾三度獲得年度最佳防守球員，五度入選防守第一隊，但時常在媒體上被歐尼爾批評，之前歐尼爾還說過這位法國長人「場均11分就能拿到2億合約，可以激勵很多小孩子。」

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