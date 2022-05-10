中職／第六隊將進駐澄清湖球場 朝「桃園模式」推動認養

職棒第六隊台鋼「雄鷹」將以澄清湖棒球場當主場，下月舉辦「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」。議員林于凱憂心過去LaNew熊與義大犀牛進駐失敗的經驗再現，要求市府提前布局。運發局回應，市府採漸進式輔導進駐，待球隊有能力就會推動認養，預定朝「桃園模式」進行。

中職球隊各有專屬球場，澄清湖已經多年無球團認養。中華職棒會長蔡其昌2月宣布，台鋼集團3月與中華職棒大聯盟簽定加盟意向書，主場選定高雄市澄清湖棒球場，期望5月通過聯盟審查，正式成為中華職棒第六隊。

澄清湖棒球場兩度由LaNew熊跟義大犀牛進駐當主場都失敗收場。議員林于凱質詢時提出，澄清湖球場的認養成本過高及交通不便是兩大問題，市府勿重蹈過去的球場經營模式，另應參照應桃園市政府以「促進產業升級」活化公有資產的方式簽約，降低場租負擔。

林于凱也舉桃園例子說，Lamigo桃猿舉辦歌舞應援、量身訂做的應援曲、主題趴、球場演唱會等，球迷進場不只是看比賽，還有很多周邊的舞台娛樂效果。不料林于凱近日接獲運發局回文，竟回覆一篇作文式內容，內容說「期待台鋼應該怎麼做」，回文內容讓林于凱痛批，「運發局乾脆改為收發局」，專門收發公文即可。

澄清湖球場旁邊就是高雄長庚醫院，未來捷運黃線預計會行經該處。記者徐白櫻／攝影

運發局長侯尊堯說，台鋼雄鷹反映場地、交通、住宿及行銷四大面向問題，市府採用漸進式輔導球隊，球隊成立之初會在二軍、能力有限，最快也要後年才有收入認養球場，雙方有共識，未來朝林于凱所提的「桃園模式」進行。

侯說，球隊可先利用他們的地方棒球振興基金規畫住宿及相關行銷需求，市府會協助設備修繕，日後捷運黃線（長庚醫院站）也會以聯開案進行，以後球迷來澄清湖不只看球賽，還能逛mall（大賣場）。