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NBA／被「希臘怪物」怒瞪激起鬥志 霍福特轟新高回應

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
霍福特此戰攻進個人季後賽新高的30分。 美聯社
霍福特此戰攻進個人季後賽新高的30分。 美聯社

在NBA征戰15個球季，塞爾蒂克隊中鋒霍福特（Al Horford） 今天打出代表作，35歲的他不但攻進個人季後賽新高的30分，還在兩度MVP「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）防守下灌籃得手且製造犯規，成球隊116：108逆轉勝的重要功臣。

面對衛冕軍公鹿隊，主場的塞爾蒂克三節打完還以73：80落後，但在霍福特決勝節16分、泰托姆（Jayson Tatum）全場30分也有12分集中在最後一節下，團隊轟下43分，將系列賽扳平成2：2。

攻下生涯季後賽新高的霍福特提到，他通常都是做好自己任務，但這場特別不同，自己會感到興奮，「我想有時你會有自己的時刻，這是場情緒很滿的比賽。」

安戴托昆波上半場灌籃後對他行「注目禮」，激起霍福特鬥志。 法新社
安戴托昆波上半場灌籃後對他行「注目禮」，激起霍福特鬥志。 法新社

霍福特也提到，安戴托昆波上半場灌籃後對他行「注目禮」，有激起自己鬥志，他說：「我不太確定他和我說了什麼，但他看我的方式讓我不是很滿意，就這點來說，我想這是這場比賽我有變化的原因。」

霍福特發揮外，泰托姆也攻下30分，另有13籃板和5助攻，一掃第3戰19投4中的小低潮，他說：「我第3戰打得很糟，我們是有機會獲勝，知道這些是最難受的部分，我真的很渴望回歸，準備好再上場。」

塞爾蒂克 泰托姆 安戴托昆波

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