NBA／無緣季後賽詹姆斯推特回應酸民 「我還是聯盟第一人」
雖然湖人本季沒有打進季後賽，但提前度假的詹姆斯(LeBron James)並沒有脫離對NBA的關注，他時常在社交媒體上發表自己的看法，今天他又在個人推特上表示「我依然是那個無可匹敵的人。」
湖人在季前大肆補強，交易來「威少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）來輔助「詹皇」詹姆斯，一直被視為奪冠大熱門，沒想到整季下來遇到傷兵、球隊氣氛不佳、融合等問題困擾，不僅沒進季後賽，連附加賽的資格都沒有，也有不少人質疑，已經37歲的詹姆斯，是否已經失去在球場上的宰制力。
今天詹皇在推特上引用饒舌歌手Nas While的歌詞「When you're on top there's envy」，並寫下「恨我吧，我是失手了，但我還是那個我，有人警告過我，當你站在最巔峰時，嫉妒也隨之而來」，藉此表明今年雖然未能帶領球隊闖進季後賽，但自己依舊是現今NBA球場上的第一人。
Hate on me, I blew but I'm the same OG— LeBron James (@KingJames) May 9, 2022
People warned me: "When you're on top there's envy"
2022NBA季後賽賽程與戰績
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