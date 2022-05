NBA／無緣季後賽詹姆斯推特回應酸民 「我還是聯盟第一人」

雖然湖人本季沒有打進季後賽,但提前度假的詹姆斯(LeBron James)並沒有脫離對NBA的關注,他時常在社交媒體上發表自己的看法,今天他又在個人推特上表示「我依然是那個無可匹敵的人。」

湖人在季前大肆補強,交易來「威少」衛斯特布魯克(Russell Westbrook)來輔助「詹皇」詹姆斯,一直被視為奪冠大熱門,沒想到整季下來遇到傷兵、球隊氣氛不佳、融合等問題困擾,不僅沒進季後賽,連附加賽的資格都沒有,也有不少人質疑,已經37歲的詹姆斯,是否已經失去在球場上的宰制力。

今天詹皇在推特上引用饒舌歌手Nas While的歌詞「When you're on top there's envy」,並寫下「恨我吧,我是失手了,但我還是那個我,有人警告過我,當你站在最巔峰時,嫉妒也隨之而來」,藉此表明今年雖然未能帶領球隊闖進季後賽,但自己依舊是現今NBA球場上的第一人。

Hate on me, I blew but I'm the same OG

People warned me: "When you're on top there's envy"