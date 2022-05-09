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NBA／唐西奇26分11助攻、保羅6犯離場 獨行俠扳平太陽

中央社 / 達拉斯8日綜合外電報導
唐西奇攻下獨行俠最高26分，並送出全場最多11助攻。 路透
唐西奇攻下獨行俠最高26分，並送出全場最多11助攻。 路透

NBA獨行俠今天靠唐西奇拿下26分、11助攻的帶領，加上太陽主力控衛保羅6犯離場，以111比101拿下季後賽次輪第4戰勝利，在系列賽以2比2扳平。

美國職籃NBA西區季後賽次輪，頭號種子鳳凰城太陽與第4種子達拉斯獨行俠的系列賽第4戰，今天繼續在獨行俠主場進行，賽前地主以1比2落後給太陽。

今天客場作戰的太陽，指揮官保羅（Chris Paul）身陷犯規麻煩，並在第4節前段吞下第6次犯規，被迫提前離場。他今天只打了23分鐘，包括投進1個三分球在內，4投2中拿下5分，送出7次助攻，並抓下5個籃板，另有1次抄截。

今天獨行俠砍進20個三分球，光是陣中芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）就飆進生涯最多的8記三分彈，而他也攻下生涯在季後賽最高的24分。

今天太陽三分球命中率3成6不及獨行俠的4成55，整體投籃命中率4成64則是他們在今年季後賽首次未達5成。

唐西奇（Luka Doncic）攻下獨行俠最高26分，並送出全場最多11助攻，芬尼-史密斯也貢獻24分，並抓下全隊最多的8個籃板。布朗森（Jalen Brunson）進帳18分，貝坦斯（Davis Bertans）、克雷貝（Maxi Kleber）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）3名替補球員分別獲得12分、11分、10分。

太陽的布克（Devin Booker）轟下全場最高35分，克勞德（Jae Crowder）也攻下15分，艾頓（DeandreAyton）有14分、11籃板的「雙十」成績，替補的強森（Cameron Johnson）則有11分進帳。

太陽、獨行俠系列賽打完前4場比賽，兩隊都充分把握主場優勢各拿兩勝，目前以2比2戰成平手，接下來雙方將於10日（台灣時間11日）在太陽主場進行第5戰，贏球的球隊將可率先在這一輪賽事「聽牌」。

獨行俠 太陽 Luka Doncic Chris Paul

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