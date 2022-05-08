NBA／嫌陣容不夠豪華？ 美媒爆湖人季初曾考慮網羅厄文

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）的拒打疫苗事件鬧得沸沸揚揚，紐約當地媒體《SNY》爆料，去年休賽季打造全聯盟「星度」最高的陣容、最終卻連附加賽都打不了的湖人，季初其實曾針對是否從籃網交易來厄文進行討論。

賽季剛開始時，厄文由於未接種新冠肺炎疫苗而無法在NBA出賽，《SNY》記者貝格利（Ian Begley）爆料，當時湖人隊球團其實曾討論過要不要將厄文交易過來。

以最終的結果來看，湖人當然沒有真的發動交易，但若厄文加入湖人，他將能繼2016年騎士隊後，再度與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）連線。而厄文過去曾透露，自己因為沒打疫苗無法上場期間，也曾擔心無法繼續效力籃網而被交易或釋出。

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