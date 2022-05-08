NBA／嫌陣容不夠豪華？ 美媒爆湖人季初曾考慮網羅厄文

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）的拒打疫苗事件鬧得沸沸揚揚，紐約當地媒體《SNY》爆料，去年休賽季打造全聯盟「星度」最高的陣容、最終卻連附加賽都打不了的湖人，季初其實曾針對是否從籃網交易來厄文進行討論。
賽季剛開始時，厄文由於未接種新冠肺炎疫苗而無法在NBA出賽，《SNY》記者貝格利（Ian Begley）爆料，當時湖人隊球團其實曾討論過要不要將厄文交易過來。
以最終的結果來看，湖人當然沒有真的發動交易，但若厄文加入湖人，他將能繼2016年騎士隊後，再度與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）連線。而厄文過去曾透露，自己因為沒打疫苗無法上場期間，也曾擔心無法繼續效力籃網而被交易或釋出。
小裴頓（Gary Payton II）缺陣，盯防莫蘭特（Ja Morant）本該是頭痛難題，不過勇士今天（8號）回到主場，拿出旺盛火力，繳出驚人63.1%命中率，「浪花3兄弟」再度合體，終場以142比113輕取灰熊，取得2比1系列領先。
G2遭強勢反彈的綠衫軍震撼教育，慘敗23分的衛冕軍公鹿今天（8號）回到主場重整旗鼓，即便對手有史馬特（Marcus Smart）歸隊利多，靠安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟42準大三元，照以103比101驚險取得2比1系列領先。
籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）的拒打疫苗事件鬧得沸沸揚揚，紐約當地媒體《SNY》爆料，去年休賽季打造全聯盟「星度」最高的陣容、最終卻連附加賽都打不了的湖人，季初其實曾針對是否交易來厄文進行討論。
勇士今天（8號）以142比112痛宰灰熊取得2比1系列領先，但莫蘭特（Ja Morant）膝傷提前退場卻引爆爭議，灰熊教頭簡金斯（Taylor Jenkins）指出，波爾（Jordan Poole）包夾時膝蓋先頂到莫蘭特膝蓋，但之後卻又有不必要伸手拉扯動作。
「浪花3兄弟」合體領軍勇士發動海嘯般攻勢，終場以142比112狠狠教訓灰熊取得2比1系列超前，後者更迎來當家主將莫蘭特（Ja Morant）傷退壞消息，灰熊教練簡金斯（Taylor Jenkins）也對勇士後衛波爾（Jordan Poole）動作有意見。
《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，「禪師」傑克森（Phil Jackson）在這次湖人尋帥過程，就如同前次聘僱佛蓋爾（Frank Vogel）一樣，所提供意見很有份量。而《The Athletic》也進一步稱，「禪師」對陣容人事權也有置喙空間。
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