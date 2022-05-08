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NBA／未即時更新安比德狀況 76人挨罰5萬美元

中央社 / 紐約7日綜合外電報導
路透社
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76人NBA季後賽連輸熱火兩場，兩戰都缺陣的當家中鋒恩比德第3戰復出為球隊拿下重要勝利，但NBA今天因76人未適時更新安比德能否出賽的狀況，違反規定，對76人開罰5萬美元。

美國職籃NBA東區季後賽次輪，第4種子費城76人球星安比德（Joel Embiid）因為右眼窩骨折及輕微腦震盪，缺席對上頭號種子邁阿密熱火的前兩戰，讓76人在客場連輸兩場。第3戰回到主場作戰，76人若再輸球就將面臨淘汰。

安比德腦震盪的疑慮6日解除，之後便不會受到NBA相關規定約束而不得出賽，當天他也隨隊參與投籃練習，但76人只將他能否出賽的情況登錄為「不確定」。

NBA本季得分王、也是年度最有價值球員（MVP）決選名單成員之一的安比德，當時並未確定能在76人對熱火系列賽第3戰出賽。

但安比德在6日的第3戰就帶著保護用的面罩上場，拿下18分、11籃板，幫助76人以99比79擊退熱火，在7戰4勝制的系列賽扳回一城，目前暫時以1比2落後。

NBA因76人未能在系列賽第3戰比賽前，適時並精準的披露恩比德能否出賽的相關資訊，違反聯盟傷兵報告的規定，對76人祭出罰款。

76人 NBA 熱火

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