NBA／字母哥42分加關鍵一擊 公鹿季後賽次輪2比1領先

「字母哥」安特托昆博今天轟下42分，並在終場前44.3秒攻進超前比數的一球，率公鹿103比101在主場險勝，目前在NBA季後賽次輪2比1領先塞爾蒂克。

美國職籃NBA季後賽東區第2種子波士頓塞爾蒂克與第3種子密爾瓦基公鹿在次輪打完兩戰後，以1比1戰成平手，雙方今天移師公鹿主場進行系列賽第3戰。

這場比賽公鹿首節22比19小幅領先，次節在威廉斯三世（Robert Williams III）中場前0.9秒飆進三分球後，塞爾蒂克單節打出31比24反撲，在上半場反以50比46超前。

下半場比賽，公鹿靠第3節34比17強力反撲，以80比67要到13分領先。

而在比賽剩下2分48秒時，公鹿在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）進球後，以99比96取得3分領先。但塞爾蒂克接下來靠布朗（Jaylen Brown）接連罰進4球，以100比99超前。此時公鹿先靠安特托昆博的關鍵一擊，以101比100要回領先，接著哈勒戴（Jrue Holiday）再砍進一球，讓公鹿在終場前11.2秒時，以103比100立於不敗之地。

比賽剩下最後4.6秒，塞爾蒂克的史瑪特（MarcusSmart）遭到犯規，他在穩穩罰進第1球後，第2罰故意不進，自己還搶下進攻籃板，可惜終場前3.1秒的投籃失手，威廉斯三世、霍福德（Al Horford）兩次籃下的機會，也都沒要到分數，因此無法將比分扳平，最終讓公鹿2分之差在主場驚險留下勝利。

安特托昆博此役轟下全場最高42分，還抓下12個籃板，並送出8次助攻，表現十分全面。此外，哈勒戴也為公鹿貢獻25分；羅培茲（Brook Lopez）有13分、10籃板的「雙十」成績；替補的康納頓（PatConnaughton）則有11分進帳。

塞爾蒂克的布朗攻下全隊最高27分，並抓下12個籃板；老將霍福德有22分、16籃板進帳，兩人都有「雙十」的表現。替補的懷特（Derrick White）拿下14分；塔特姆（Jayson Tatum）、威廉斯三世皆獲10分。

公鹿今天主場險勝，在系列賽以2比1領先塞爾蒂克，兩隊接下來將於9日（台灣時間10日）繼續在公鹿主場打第4戰。

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