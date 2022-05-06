NBA／回顧第14年賽季 騎士老將勒夫：我重新贏回尊重

才剛在最佳第6人獎獲得3張第1名選票的騎士勒夫（Kevin Love），稍早在個人IG回顧本賽季表現和一路走來心路歷程，他認為作為替補球員，「犧牲換來的回報大於付出的代價。」

「這是第14年了，在上個賽季經歷我職業生涯中最令人沮喪的傷病、以及去年夏天因為狀態尚未調整好而退出美國國家籃球隊，很多人都說我玩完了，還有人說我應該要考慮退休了，這些話甚至是出自於我很尊敬的人，但我從來不會因為那些評論而動搖自己的信念。」

「我重新審視了很多段關係，但首先我花了一些時間去對著鏡子重新定義自己。我拚命訓練，並以健康的狀態來迎接這個賽季，我以幫助一支年輕球隊更進一步的心態作為目標，我想成為一名可用之才，我想幫助這支球隊建立一種贏球文化。」

「犧牲的回報大於付出的代價，為了讓這支球隊更上一層樓，我選擇犧牲，開始從板凳出發，從13年前我在NBA第二個賽季以來首次替補出戰比賽，我沒有任何怨言，我渴望像以前一樣給球隊積極向上的影響。我很感激教練的坦誠與信任，是你讓我成為了最好的自己，這永遠要比籃球本身更重要。」

「數據不會說謊，在替補球員中我是拿過最多雙十的；我打破了替補球員的三分球命中數；我賽季投進187記三分為全隊之首。我也完成了我的目標，就是要保持健康，我是全隊出賽最多的球員，我缺陣的比賽也都只是因為新冠疫情的原因，除此之外我出戰了每一場。」

「說這些可能對一些人來說有點虛榮，因為我在賽季最佳第六人上『只』排在第二位。但是在我為之奉獻一生的比賽中贏得尊重，這對我來說意義重大。」

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