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NBA／害小裴頓骨折 連灰熊球員都坦承「這犯規太超過」

聯合新聞網 / 綜合報導
布魯克斯(右)因為打傷小裴頓（左），在今天遭到聯盟禁賽1場，連隊友克拉克都坦承「這犯規太超過」。 美聯社
布魯克斯(右)因為打傷小裴頓（左），在今天遭到聯盟禁賽1場，連隊友克拉克都坦承「這犯規太超過」。 美聯社

灰熊後衛布魯克斯（Dillon Brooks）對勇士小裴頓（Gary Payton II）的2級惡性犯規至今仍引發外界熱議，儘管他當時已被驅逐出場，並遭禁賽1場處分，但布魯克斯的危險動作造成小裴頓必須休養3到5週，今天連灰熊球員克拉克（Brandon Clarke）都坦承「這犯規太超過」。

灰熊與勇士交手的第2戰，開賽後不到3分鐘，布魯克斯就在一次摧毀小裴頓快攻的防守過程中，因右手揮擊打中小裴頓頭部，導致他重心不穩摔倒在地，經過X光檢查後確定為左手肘骨折，預估必須休養3到5週，換言之可能勇士得挺進到總冠軍賽小裴頓才有望歸隊。

布魯克斯該犯規被外界認為很髒、很危險，就連隊友克拉克都不願護航自己人，在播客節目受訪時表示，「打季後賽真的艱難，大家都有很多情緒，每個人都非常想贏，有時候球員會深陷在某種情緒中，因此不小心做出他們不該有的行為，顯然布魯克斯當下情緒不太好，我還沒有真正和他聊到這部分，但當我回去重看那一球，他確實下手太重了，他不該有這樣的動作，但我們誰也不想看到有人受傷，我相信布魯克斯心裡也很難過。」

布魯克斯雖將在系列賽第三戰無法出賽，但仍沒辦法挽救勇士在接下來的比賽中，必須在缺少一名陣中防守悍將的情況下應戰。

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