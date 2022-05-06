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NBA／灰熊布魯克斯追加禁賽 教頭力挺：我們離骯髒很遠
灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）在與勇士系列賽第二戰，因為打傷小裴頓（Gary Payton II），在今天遭到聯盟禁賽1場，將缺席後天的第3戰，而對於布魯克斯遭到各界批評打球「髒」，灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）在今天也回應強調，球隊距離骯髒很遠。
聯盟在今天針對布魯克斯對於小裴頓的犯規進行懲處，認為布魯克斯有不必要且過度的接觸，將對他禁賽一場，而這也將讓布魯克斯損失8萬4138美元（約台幣250萬元）。
對於這樣的結果灰熊總教練簡金斯坦言，將會尊重聯盟的決定，也衷心期盼小裴頓能夠盡快康復，「這是個不幸的狀況，我們都不想再看到有人受傷。」
不過對於勇士主帥柯爾（Steve Kerr）與球員近來批評布魯克斯打球髒，簡金斯則不忘為子弟兵抱不平，「儘管我在第一場比賽和第二場比賽間曾說過，我們必須打得更具有對抗性，但顯然『髒』並不包含在其中，看看我們的休息室和球隊的文化，我們離髒很遠，但我們很好勝。」
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