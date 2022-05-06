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NBA／比中指遭罰74萬 格林：噓受傷球員讓人反感

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
格林不在意被聯盟罰款，再次強調對於球迷在球員受傷時開心慶祝，是體育賽事中最讓人反感的事情。 美聯社
格林不在意被聯盟罰款，再次強調對於球迷在球員受傷時開心慶祝，是體育賽事中最讓人反感的事情。 美聯社

勇士灰熊將在後天進行系列賽第三戰，兩隊在前兩戰的激烈肢體碰撞也成為外界關注話題，其中日前傷退時對著灰熊球迷比中指的勇士前鋒格林（Draymond Green），在今天就遭到聯盟罰款2萬5000美元（約台幣74.3萬），不過他強調對於球迷在球員受傷時開心慶祝，是體育賽事中最讓人反感的事情。

格林在日前與灰熊的系列賽第二戰，首節開打後不久就被打傷眼睛，不過在他退場接受治療的過程中卻遭到灰熊球迷歡呼鼓譟，讓格林一度高舉中指回應，當時他也強調將會接受聯盟的懲處，但並不後悔以這種方式回應球迷。

在今天遭到聯盟以作出不當手勢罰款2萬5000美元後，格林也表示並沒有改變想法，「就像在我記者會上說的，是他們噓我，我認為有人受傷後去噓他們，是一種讓人厭惡的行為，我過去就看過不少這樣的狀況，包括杜蘭特（Kevin Durant）過去在多倫多遭遇阿基里斯腱的傷勢，當他倒下時球迷開始歡呼慶祝，這是體育賽事中最讓人反感的事情之一。」

格林強調，自己會那麼在乎是因為傷勢是在球員離場後仍會伴隨他們的，而不會隨著離開球場就消逝，「我的眼睛被手肘擊中，當場就腫脹，當我離開球場時這樣的腫脹還是存在，多倫多球迷噓杜蘭特也是，這真的很讓人討厭。」

格林 灰熊 勇士

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