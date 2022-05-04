快訊

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

疫情預測神準柯文哲被封「預言家 」 陳時中：印度神童也不錯

快篩試劑遭批買貴 陳時中公布各國價格「我們較便宜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／傷退時向灰熊球迷比中指 格林：他們應得的

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
格林此戰被打中眼睛一度退場，而他在前往休息室途中還被拍下對灰熊主場球迷高比中指的畫面，讓兩隊間的交手火花不斷。 美聯社
格林此戰被打中眼睛一度退場，而他在前往休息室途中還被拍下對灰熊主場球迷高比中指的畫面，讓兩隊間的交手火花不斷。 美聯社

勇士與灰熊隊今天系列賽第二戰整場比賽肢體衝突不斷，除了小裴頓（Gary Payton II）開賽3分鐘就受傷退場外，格林（Draymond Green）隨後也遭到灰熊提爾曼（Xavier Tillman）打中眼睛一度退場，而他在前往休息室途中還被拍下對灰熊主場球迷高比中指的畫面，讓兩隊間的交手火花不斷。

勇士在今天開賽三分鐘就傷了小裴頓的情況下，又在下一波進攻爆發格林在與提爾曼爭搶籃板時遭到手肘打中眼睛的狀況，迫使格林一度退場接受治療，不過在他走回休息室的過程中灰熊球迷也在場邊鼓譟，讓格林也豎起中指回應。

賽後在談到提爾曼的這次犯規以及自己豎起中指的動作時，格林說：「我並不知道他是不是無意的，但我一點都不在乎。他們的球迷為了一個人眼睛被手肘打中退場而歡呼，我甚至還流血了，那是他們應該得到的（中指）。」

儘管格林這樣的舉動將無法避免遭到聯盟懲處，但他也直言一定會坦然面對，「我會接受這次的罰款，能夠這樣回應他們的感覺真的太棒了，如果他們要那麼噁心，我也會這麼噁心回去。」

格林 灰熊

延伸閱讀

譴責布魯克斯重手犯規 柯瑞：很為小裴頓難過

NBA／質疑克勞德踢唐西奇僅1級惡意犯規 格林發推表不滿

2級惡性犯規沒降級 格林：不會改變打法

送擁抱賀柯瑞兌現贏球承諾 格林喊：你早就和我說了

相關新聞

NBA／小裴頓確認左手肘骨折 格林罵布魯克斯「狗屎犯規」

灰熊隊布魯克斯（Dillon Brooks）今天開賽不到3分鐘，就因對勇士隊後衛小裴頓（Gary Payton II）2...

NBA／布魯克斯打傷小裴頓 柯爾怒批：違反基本準則

灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）在今天與勇士的比賽首節開打後不到3分鐘，就因為一次對勇士後衛小裴頓（Gary ...

NBA／稱末節只靠1眼打球 莫蘭特賽後奉還柯瑞G1原話

莫蘭特（Ja Morant）今天（4號）飆47分，率灰熊以106比101擊敗勇士扳平系列，賽後更找上柯瑞（Stephen Curry）有所言語交換，他也透露詳細內容為何。 「我跟柯瑞有些友好言語

NBA／莫蘭特47分寫紀錄 詹姆斯：正在崛起的超級球星

灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）在今天出戰勇士的比賽中，砍進平個人季後賽生涯最高的47分，其中灰熊本場比賽最後15分...

NBA／傷退時向灰熊球迷比中指 格林：他們應得的

勇士與灰熊隊今天系列賽第二戰整場比賽肢體衝突不斷，除了小裴頓（Gary Payton II）開賽3分鐘就受傷退場外，格林...

NBA／爵士雙星恐解體 勇士將成明星中鋒戈貝爾下家？

爵士本季於季後賽首輪遭獨行俠淘汰出局後，傳出陣中兩大明星米契爾（Donovan Mitchell）和戈貝爾（Rudy Gobert）不合，美媒預測球團有可能選擇將一人交易掉進行重建，其中身為3屆最佳防

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。