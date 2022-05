NBA／小裴頓確認左手肘骨折 格林罵布魯克斯「狗屎犯規」

灰熊隊布魯克斯(Dillon Brooks)今天開賽不到3分鐘,就因對勇士隊後衛小裴頓(Gary Payton II)2級惡意犯規遭到驅逐出場,小裴頓退場檢查後確認左手肘骨折,勇士總教練柯爾(Steve Kerr)賽後記者會一開始就嚴正批評布魯克斯的危險動作,勇士雙星柯瑞(Stephen Curry)和格林(Draymond Green)也附議,指布魯克斯已經「越界」。

格林首戰也被吹一次2級惡意犯規,但布魯克斯直接打向小裴頓頭,造成小裴頓重心不穩、手肘直接撐地,危險程度更甚。

Dillon Brooks was ejected for this flagrant 2 on Gary Payton.



pic.twitter.com/uO3ZKrNciJ