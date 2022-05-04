NBA／小裴頓確認左手肘骨折 格林罵布魯克斯「狗屎犯規」

灰熊隊布魯克斯（Dillon Brooks）今天開賽不到3分鐘，就因對勇士隊後衛小裴頓（Gary Payton II）2級惡意犯規遭到驅逐出場，小裴頓退場檢查後確認左手肘骨折，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後記者會一開始就嚴正批評布魯克斯的危險動作，勇士雙星柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）也附議，指布魯克斯已經「越界」。

格林首戰也被吹一次2級惡意犯規，但布魯克斯直接打向小裴頓頭，造成小裴頓重心不穩、手肘直接撐地，危險程度更甚。

Dillon Brooks was ejected for this flagrant 2 on Gary Payton.



pic.twitter.com/uO3ZKrNciJ — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 4, 2022

「對一個毫無防備準備上籃球員這樣下手，這已經越界了。」柯瑞批評說，布魯克斯的舉動可能造成小裴頓極大傷害，對球隊來說也是很困難的開賽方式。

「這被吹2級惡意犯規，絕對該如此，這是正確穿判，很為小裴頓難過，他正在系列賽嶄露光芒，而這個動作讓他退場，真的很難受。」柯瑞說。

勇士今天「賠了夫人又折兵」，除小裴第一節9分08秒就成傷兵，最終又以101：106敗給灰熊，賽後格林對布魯克斯這次犯規的情緒表達比柯瑞更強烈，格林直接罵說：「這是狗屎犯規！」

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