NBA／爵士雙星恐解體 勇士將成明星中鋒戈貝爾下家？

爵士本季於季後賽首輪遭獨行俠淘汰出局後，傳出陣中兩大明星米契爾（Donovan Mitchell）和戈貝爾（Rudy Gobert）不合，美媒預測球團有可能選擇將一人交易掉進行重建，其中身為3屆最佳防守球員的戈貝爾，就被指出有可能被送往勇士。

日前《ESPN》記者溫赫斯特(Brian Windhorst)曾在Podcast上說道：「我有聽到爵士想交易戈貝爾的傳言，且勇士的明星球員維金斯（Andrew Wiggins）很可能會牽涉其中。」

不過溫赫斯特也指出，「要是本季勇士贏得總冠軍，我不曉得他們是否還會進行交易，現況是勇士沒有好的禁區先發，不過有很多有淺力的年輕球員，以及維金斯的到期合約，我不認為勇士是最有可能達成交易的球隊，但他們確實是淺在下家。」

一位不具名的西區總管也有一樣猜測，並向媒體透露，勇士可能會把維金斯以及2020年榜眼威斯曼（James Wiseman）送往爵士，並換取戈貝爾的加盟。

這樣的猜測也並非空穴來風，維金斯下賽季的薪資高達3400萬美金，但合約將在明年季末到期，反觀戈貝爾還有高達1.2億美元的3年合約要走，要是交易成真，將會大大提升勇士禁區的防守實力。

先前戈貝爾曾向媒體透露，自己想在爵士退休，並無離開打算，而根據紐約時報的報導，熱火對於爵士另一位明星後衛米契爾有極大興趣，而這項傳聞與爵士股東之一的前熱火明星「閃電俠」韋德（Dwayne Wade）有關，韋德之子賽爾（Zaire Wade）本季也因父親關係，加盟了爵士旗下的發展聯盟球隊。

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