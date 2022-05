NBA／莫蘭特47分寫紀錄 詹姆斯：正在崛起的超級球星

灰熊主控莫蘭特(Ja Morant)在今天出戰勇士的比賽中,砍進平個人季後賽生涯最高的47分,其中灰熊本場比賽最後15分都還是由他一手包辦,幫助灰熊以106:101將系列賽扳平,也成為史上第三位在23歲前於季後賽兩次以上拿下單場45分的球員,並肩詹姆斯(LeBron James)與布萊恩(Kobe Bryant)。

在系列賽首戰猛轟34分球隊卻以1分差距不敵勇士後,莫蘭特今天的第二戰進攻火力更加兇猛,首節就拿下14分幫助灰熊取得領先,上半場打完就已經拿下23分、4籃板、5助攻的全能數據。

儘管下半場莫蘭特一度因為左眼被擊中回到休息室接受治療,但絲毫不影響他的進攻火力,他在比賽最後6分鐘挺身而出包辦了18分,其中還包括球隊最後的15分都是由他一人拿下,史詩級的表現帶領灰熊以5分差距險勝勇士,將系列賽扳平。

而莫蘭特本場比賽攻下47分,也追平他去年在與爵士系列賽攻下的個人季後賽單場得分紀錄,並讓他成為繼布萊恩、詹姆斯後,史上第3位在23歲前就於季後賽2次以上單場猛轟45分的球員。

詹姆斯賽後也在社群網站上誇讚小老弟的表現,「就像外界說的,在進步獎的討論中莫蘭特是與眾不同的,他是一名正在崛起的超級球星。」

Like a said JA too special to be in a MIP conversation. Rising Super⭐️