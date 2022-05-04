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NBA／透露安比德感覺「好多了」 76人教頭：回歸仍未定

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
76人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）透露安比德進度，他表示禁區大將感覺進步許多，但仍不確定是否回歸。 法新社
76人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）透露安比德進度，他表示禁區大將感覺進步許多，但仍不確定是否回歸。 法新社

76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）季後賽首輪第6戰成傷兵，沒有隨隊前往邁阿密打東區準決賽前2戰，今天76人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）透露安比德進度，他表示禁區大將感覺進步許多，但仍不確定是否回歸。

瑞佛斯今天練習後談到安比德時表示，現階段也不想給不切實際的期待，所以不打算再將焦點放在當家中鋒身上，「我知道他昨天有做些事情，但沒有太多，我也知道他感覺好多了。」

安比德上周面對暴龍隊的季後賽首輪第6戰成傷兵，除右眼眶骨折，還出現腦震盪狀況，除缺席昨天92：106敗給熱火隊的東區準決賽第1戰，明天第2戰也早早確定不會出賽，不過美國《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，安比德最快就會在費城主場的第3戰或第4戰回歸。

安比德4年前也曾因左臉骨折進行手術，缺席3周休養，其中也包括季後賽首輪面對熱火的前2戰，不料今年又因類似狀況缺陣。不過當時76人只花4戰就擊敗熱火晉級，今年熱火成東區頭號種子，首戰結果也和4年前不同，是由熱火奪下勝利。

安比德 熱火 76人

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