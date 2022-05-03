NBA／當湖人主帥條件為何? 美媒爆：要先得到詹皇認可

湖人本季戰績不佳，連附加賽都未闖進就提前出局，季末也迅速解除總教練佛蓋爾（Frank Vogel）職務，目前傳出不少新主帥人選，不過聯盟內部人士普遍認為湖人選帥過程會比預期中更慢，主要原因在於要先過詹姆斯（LeBron James）那關。

關於湖人下任教練的可能人選，呼聲高的包括爵士主帥史奈德（Quin Snyder）、暴龍總教練諾斯（Nick Nurse），另外還有傳出76人教練瑞佛斯（Doc Rivers）、灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）、拓荒者前主帥史達茲（Terry Stotts）等人，不過據記者爆料，湖人新主帥必須具備的必要條件，除了足夠成熟且富有經驗，就是要能「贏得詹姆斯的信任」。

因此有報導認為，曾是詹皇在熱火時期的隊友哈沃德（Juwan Howard）是熱門候選人之一，因為兩人對彼此都有一定程度的了解，詹姆斯過去也很信任這名和他兩度攜手奪冠的夥伴，但由於他現在任職密西根大學男籃總教練，再加上他從未率領過任何一支NBA球隊，這部分引起湖人球團擔憂。

還有消息指出，湖人已經取得面試公鹿助理教練漢姆（Darvin Ham）的許可，漢姆曾在2011-2013年擔任湖人助理教練，之後加入公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）的教練團，目前有超過十年的執教經驗，但如同湖人球團先前所稱，制服組將花大量時間作出決策，以確保這次能找到最適合的主帥人選。

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