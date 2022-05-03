聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／當湖人主帥條件為何? 美媒爆：要先得到詹皇認可
湖人本季戰績不佳，連附加賽都未闖進就提前出局，季末也迅速解除總教練佛蓋爾（Frank Vogel）職務，目前傳出不少新主帥人選，不過聯盟內部人士普遍認為湖人選帥過程會比預期中更慢，主要原因在於要先過詹姆斯（LeBron James）那關。
關於湖人下任教練的可能人選，呼聲高的包括爵士主帥史奈德（Quin Snyder）、暴龍總教練諾斯（Nick Nurse），另外還有傳出76人教練瑞佛斯（Doc Rivers）、灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）、拓荒者前主帥史達茲（Terry Stotts）等人，不過據記者爆料，湖人新主帥必須具備的必要條件，除了足夠成熟且富有經驗，就是要能「贏得詹姆斯的信任」。
因此有報導認為，曾是詹皇在熱火時期的隊友哈沃德（Juwan Howard）是熱門候選人之一，因為兩人對彼此都有一定程度的了解，詹姆斯過去也很信任這名和他兩度攜手奪冠的夥伴，但由於他現在任職密西根大學男籃總教練，再加上他從未率領過任何一支NBA球隊，這部分引起湖人球團擔憂。
還有消息指出，湖人已經取得面試公鹿助理教練漢姆（Darvin Ham）的許可，漢姆曾在2011-2013年擔任湖人助理教練，之後加入公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）的教練團，目前有超過十年的執教經驗，但如同湖人球團先前所稱，制服組將花大量時間作出決策，以確保這次能找到最適合的主帥人選。
2022NBA季後賽賽程與戰績
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言