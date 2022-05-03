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NBA／僅拿16分不敵熱火 哈登承認：要打得更積極

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
哈登。 美聯社
哈登。 美聯社

76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）前兩戰確定缺陣，今天東區準決賽第一戰「大鬍子」哈登（James Harden）又遭限制，全場13投僅5中拿16分，沒能領軍擊敗東區頭號種子熱火隊，賽後自己也承認要打得更積極。

76人今天以92：106敗給熱火，三分球7投2中的哈登說：「我認為我要再積極一些。」他指出，熱火防守做得很好，掩護動作扎實，球隊會透過影片找到方式，盼接續能打出更好內容。

哈登也提到，整場比賽球隊其實有不少空擋機會，但全隊三分球34投僅6中，命中率僅1成8。

騎士前鋒塔克（P.J. Tucker）今天嚴防哈登也收到成效，哈登也給予對手肯定，他說：「塔克就是塔克，他打得很認真，但我並不會擔心這點。」

不過當記者詢問熱火防守是否影響到他，全場只上罰球線4次的哈登直接說：「下一題。」

熱火和76人的東區準決賽第2戰將於台灣時間週四早上7點半登場，季後賽首輪成傷兵的安比德仍將缺陣，最快回到主場的第3戰才有機會回歸。

哈登 熱火 76人

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