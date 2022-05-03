NBA／巴克利質問是否有拉球衣 格林解釋「萬有引力害的」

勇士球星格林（Draymond Green）昨天因防守克拉克（Brandon Clarke）被吹2級惡意犯規，當場就被驅逐出場，該判決隨後引起諸多討論，名人堂球星巴克利（Charles Barkley)在賽後也和格林進行一番「交流」，兩人對吹判的看法產生分歧。

昨日西區準決賽第一戰的第二節末，格林防守時直接將克拉克撂倒在地，裁判透過影片回放後，認定這是2級惡意犯規，因此把格林趕出場，不過格林賽後仍斬釘截鐵地表示自己絕對不是故意的。

巴克利於《TNT》節目上和格林隔空連線聊起該判決，巴克利認為，格林先打了克拉克的臉又讓對方重重摔在地上，確實也犯了2次1級惡意犯規，格林則回應，「那裁判就判我2次1級惡意犯規，因為顯然這就不構成2級惡意犯規」

巴克利也繼續追問「難道你沒有拉他球衣嗎?」格林則表示「我沒有拉他球衣，你知道萬有引力定律吧，他正在往上跳，而我抓住球衣，他自然會往下掉，我真的沒有故意把他扯下來。」

巴克利隨後雖然沒有多說什麼，但從對話中可以看的出來他的表情相當不以為意，似乎認為格林的解釋沒有太多說服力。

"You didn't pull his jersey?"



The Inside crew gets @Money23Green's take on his flagrant 2 ejection from Game 1 vs. the Grizzlies. pic.twitter.com/YUeHKgKwIx — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 2, 2022

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