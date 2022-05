NBA／巴克利質問是否有拉球衣 格林解釋「萬有引力害的」

勇士球星格林(Draymond Green)昨天因防守克拉克(Brandon Clarke)被吹2級惡意犯規,當場就被驅逐出場,該判決隨後引起諸多討論,名人堂球星巴克利(Charles Barkley)在賽後也和格林進行一番「交流」,兩人對吹判的看法產生分歧。

昨日西區準決賽第一戰的第二節末,格林防守時直接將克拉克撂倒在地,裁判透過影片回放後,認定這是2級惡意犯規,因此把格林趕出場,不過格林賽後仍斬釘截鐵地表示自己絕對不是故意的。

巴克利於《TNT》節目上和格林隔空連線聊起該判決,巴克利認為,格林先打了克拉克的臉又讓對方重重摔在地上,確實也犯了2次1級惡意犯規,格林則回應,「那裁判就判我2次1級惡意犯規,因為顯然這就不構成2級惡意犯規」

巴克利也繼續追問「難道你沒有拉他球衣嗎?」格林則表示「我沒有拉他球衣,你知道萬有引力定律吧,他正在往上跳,而我抓住球衣,他自然會往下掉,我真的沒有故意把他扯下來。」

巴克利隨後雖然沒有多說什麼,但從對話中可以看的出來他的表情相當不以為意,似乎認為格林的解釋沒有太多說服力。

"You didn't pull his jersey?"



The Inside crew gets @Money23Green's take on his flagrant 2 ejection from Game 1 vs. the Grizzlies. pic.twitter.com/YUeHKgKwIx