NBA／巴克利質問是否有拉球衣 格林解釋「萬有引力害的」
勇士球星格林（Draymond Green）昨天因防守克拉克（Brandon Clarke）被吹2級惡意犯規，當場就被驅逐出場，該判決隨後引起諸多討論，名人堂球星巴克利（Charles Barkley)在賽後也和格林進行一番「交流」，兩人對吹判的看法產生分歧。
昨日西區準決賽第一戰的第二節末，格林防守時直接將克拉克撂倒在地，裁判透過影片回放後，認定這是2級惡意犯規，因此把格林趕出場，不過格林賽後仍斬釘截鐵地表示自己絕對不是故意的。
巴克利於《TNT》節目上和格林隔空連線聊起該判決，巴克利認為，格林先打了克拉克的臉又讓對方重重摔在地上，確實也犯了2次1級惡意犯規，格林則回應，「那裁判就判我2次1級惡意犯規，因為顯然這就不構成2級惡意犯規」
巴克利也繼續追問「難道你沒有拉他球衣嗎?」格林則表示「我沒有拉他球衣，你知道萬有引力定律吧，他正在往上跳，而我抓住球衣，他自然會往下掉，我真的沒有故意把他扯下來。」
巴克利隨後雖然沒有多說什麼，但從對話中可以看的出來他的表情相當不以為意，似乎認為格林的解釋沒有太多說服力。
"You didn't pull his jersey?"— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 2, 2022
The Inside crew gets @Money23Green's take on his flagrant 2 ejection from Game 1 vs. the Grizzlies. pic.twitter.com/YUeHKgKwIx
2022NBA季後賽賽程與戰績
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言