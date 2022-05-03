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NBA／2級惡意犯規沒降級 格林：不會改變打法

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
勇士隊球星格林。美聯社
勇士隊球星格林。美聯社

勇士隊球星格林（Draymond Green）昨天在西區準決賽第一戰的第二節末，因防守克拉克（Brandon Clarke）被吹2級惡意犯規，聯盟今天宣布不會改變宣判，不過「主角」格林今天也回應，不會因此改變打法。

系列賽第2戰將於明天登場，格林今天訓練後說：「我永遠不會改變我打籃球的方式，這讓我走到這，贏過3座總冠軍、4次全明星，年度最佳防守球員，我現在是不會改變的。」

昨天克拉克曾說，格林一直來的球風都如此，會出現像昨天的拉扯球衣動作「不意外」；今天格林也回應說，克拉克的發言自己也不訝異，且不會影響到自己。

「我的名聲是榮譽的象徵，不是所有人都可以得到這樣的名聲。」自信爆棚的格林說。

2016年總冠軍賽，格林就曾因技術犯規遭禁賽一場，今天被詢問他昨天遭驅逐和2016年的狀況是否有相似之處，格林表示，每年對自己感覺都十分相似，自己立場相同，不會改變球風和打法。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）和柯瑞（Stephen Curry）倒是不約而同說，雖不希望改林改變打法，但也必須避免再吞技術犯規，以免遭到禁賽，不過格林仍強調，哨音不會影響自己打法。

格林 勇士 柯瑞

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