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NBA／柯瑞實踐奪勝承諾 格林飆髒話送擁抱

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯瑞。 法新社
柯瑞。 法新社

勇士隊球星格林（Draymond Green）第二節末因防守克拉克（Brandon Clarke）被吹2級惡意犯規，遭到驅逐出場，但好兄弟柯瑞（Stephen Curry）和他承諾會留下勝利，最終也信守承諾，率隊以117：116擊敗主場的灰熊隊，讓格林開心到飆出髒話。

格林是第二節剩下1分18秒時遭驅逐出場，他離場前還跑到勇士板凳區，和所有隊友擊掌後才離場；當勇士贏下激戰勝利，已經換裝完成的格林戴著墨鏡站在球員通道，和所有隊職員一一擊掌相擁。

當和柯瑞擁抱時，格林在他耳邊喊說：「你早就和我說了！」興奮的格林還飆出髒話，兩人擁抱完還撞胸慶祝，慶祝季後賽第二輪開出紅盤。

格林帶著6分、4籃板和5失誤提前離場，但球隊最終迎接勝利，柯瑞還超越強森（Dennis Johnson），成為季後賽史上得分榜第23名；今天攻下24分，季後賽累積達3123分，有機會在和灰熊的系列賽季超越皮爾斯（Paul Pierce）的3180分。

系列賽第2戰將於台灣時間周三早上9點半登場。

格林 勇士 柯瑞

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