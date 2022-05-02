NBA／波爾重回板凳轟新高31分 教頭、柯瑞都喊讚

生涯第一次打季後賽，勇士隊波爾（Jordan Poole）已經在第一輪碰金塊隊時證明身手，今天第二輪首戰他板凳出發再轟下全隊最高的31分，助隊以117：116扳倒灰熊隊，再度扮演舉足輕重的角色。

季後賽首輪的5場比賽，波爾都是先發上場，前3戰更有30分、29分和27分表現，儘管後兩場合計20投僅中6只拿19分，今天又從板凳出發，教頭柯爾（Steve Kerr）並沒和波爾說太多，畢竟回到替補的波爾還有一個非常好的模板可以追尋。

柯爾說：「我並沒說什麼，但如果柯瑞（Stephen Curry）對上金塊隊可以有4場替補出賽，連柯瑞都能從板凳出發，那任何人都可以。」

談到自己身分從先發變替補的轉換，波爾沒猶豫就說出答案，「這是季後賽。」他上一次板凳出發已是3月11日，不過今天第一節6分半替補上陣，首節拿下4分，第二節在球隊陷入犯規麻煩時攻下10分，第三節和第四節再各有10分和7分挹注，上場38分鐘攻下全隊最高31分，同時是個人季後賽新高紀錄。

波爾今天還有9助攻和8籃板，獲得柯爾「表現非凡」的評價，柯爾說：「在柯瑞外還有一個核心，或是能替補柯瑞，這對我們都意義重大，柯瑞和喬丹都非常棒。」

柯瑞也讚波爾表現突出，且有很好的心理特質，能清楚明白要維持很好的狀態，「為這些時刻的準備是教不來的，要嘛有，要嘛沒有，而他做到了。」

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