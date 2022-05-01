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NBA／巴特勒膝傷無礙 盼安比德回歸對決
即將迎接季後賽第二輪挑戰，熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）有信心右膝痠痛狀況不是問題，反而是為第一輪成傷兵的對手76人隊看板球星安比德（Joel Embiid）感到遺憾。
熱火和76人的季後賽第二輪對決將從台灣時間周二登場，巴特勒今天球隊訓練時提到自己右膝狀況，他表示離球賽還有一天時間，休息對自己和許多球員都是好事，「每個人都準備好要戰鬥了。」
熱火季後賽首輪5戰解決老鷹隊，不過巴特勒第5戰就因傷體狀況缺陣，但他今天訓練包括跳躍或移動都看不出有太大問題，教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）也說全體球員，包括資深球員像是巴特勒和羅瑞（Kyle Lowry）今天狀態都比前一次練球更好。
熱火第二輪將和76人對決，對2018到19賽季曾穿76人戰袍的巴特勒來說，前隊友安比德季後賽首輪和暴龍隊的第6戰造成右眼眼眶骨折還有輕微腦震盪，能否回歸還是未知數，讓巴特勒都為安比德感到惋惜。
巴特勒提到，安比德不只是前隊友，還是聯盟MVP候選人，「我想和所有球隊的人聊這部分，我們都會希望安比德可以上場，我們想和陣容整齊的他們交手，證明我們可以擊敗任何人。」他認為安比德受傷是很不幸的消息，盼76人大將能盡快回歸。
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